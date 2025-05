Nová nemecká vláda sprísni kontrolu hraníc, aby obmedzila migráciu

Berlín 7. mája (TASR) – Nová nemecká vláda začne posilňovať kontrolu hraníc krajiny s cieľom obmedziť nelegálnu migráciu. Deň po jej nástupe to v stredu oznámil minister vnútra Alexander Dobrindt. Na hranice podľa neho pošlú viac policajtov a bude tam možné odmietnuť vstup azylantov do krajiny, informuje TASR na základe agentúr DPA a AFP.



Nemecko hranice úplne neuzavrie, Dobrindt však zruší pokyn z roku 2015, ktorý bránil pohraničníkom odvracať žiadateľov o azyl. Odteraz budú môcť na hraniciach odmietnuť osoby bez dokladov vrátane azylantov, uviedol. Takéto opatrenie predošlá vláda odmietala, je však zahrnuté v koaličnej zmluve nového kabinetu. Výnimky podľa ministra budú mať zraniteľné skupiny ako tehotné ženy a deti.



Nový nemecký kancelár Friedrich Merz počas predvolebnej kampane sľuboval prísnejšiu migračnú politiku. Takýto prístup presadzujú jeho kresťanskí demokrati z CDU a ich bavorská sesterská strana CSU, ktorej členom je Dobrindt. Merz tvrdí, že je to potrebné na zmiernenie obáv voličov a zastavenie nárastu popularity krajne pravicovej protiimigračnej Alternatívy pre Nemecko (AfD).



Otázka nevpúšťanie žiadateľov o azyl cez hranice vyvolala v Nemecku spory, podľa kritikov vrátane niektorých členov koaličných sociálnych demokratov z SPD by to nemuselo byť v súlade s právom Európskej únie.



Dobrindt tiež povedal, že zvýši počet príslušníkov Spolkovej polície na nemeckých hraniciach. V súčasnosti ich tam pôsobí 11.000 a podľa denníka Bild minister ich nariadil posilniť o ďalších 2000 až 3000 policajtov.



Zástupcovia policajných odborov varovali pred preťažením Spolkovej polície. Zástancovia takýchto opatrení namietajú, že polícia bude odbremenená v iných oblastiach, pretože ak na hraniciach odmietne viac osôb, nebude musieť sprevádzať toľko ľudí do prijímacích centier.



Hraničné kontroly zaviedla nemecká vláda v septembri 2015 najprv na hraniciach s Rakúskom, od polovice septembra 2024 ich rozšírila na všetky susedné štáty. Vo februári kontroly predĺžili o šesť mesiacov do 15. septembra.