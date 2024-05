Nová prezidentka S. Macedónska rozhnevala inauguračným prejavom Grécko

Skopje 12. mája (TASR) - Novozvolená prezidentka Severného Macedónska Gordana Siljanovská-Davkovová, ktorá je vôbec prvou ženou na tomto poste, nevyslovila počas nedeľného slávnostného skladania prísahy do úradu oficiálny názov svojej krajiny, ktorú titulovala ako "Macedónsko". Okamžite tým vyvolala spor so susedným Gréckom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Oba zmienené štáty viedli ohľadne názvu tejto balkánskej krajiny dlhé roky spor, ktorý sa im podarilo urovnať v roku 2018 prelomovou dohodou. V súlade s ňou sa dovtedajšie Macedónsko premenovalo na Severné Macedónsko, aby sa jeho názov viac nezhodoval s názvom gréckeho regiónu. Grécko zase súhlasilo s tým, že podporí snahu o členstva tejto krajiny v Európskej únii aj NATO.



Prezidentkina nacionalistická strana VMRO-DPMNE, ktorá v stredu s prehľadom zvíťazila aj v parlamentných voľbách nad doteraz vládnucimi sociálnymi demokratmi (SDMS), však zmienenú dohodu a nový názov krajiny neuznáva.



Siljanovská-Davkovová (71) vo svojom inauguračnom nedeľnom prejave vyhlásila, že bude "rešpektovať ústavu a zákony a bude chrániť zvrchovanosť, územnú celistvosť a nezávislosť Macedónska". Dodala, že funkciu "macedónskej prezidentky" bude vykonávať svedomito a zodpovedne. Spravodajca agentúry AFP uviedol, že v oficiálnom prepise jej prejavu bolo "Severné Macedónsko".



Inauguračným prejavom pobúrila Atény. Grécka veľvyslankyňa Sophia Philippiduová z ceremónie okamžite odišla. Grécky rezort diplomacie následne vyhlásil, že nová prezidentka svojím správaním porušila zmienenú dohodu oboch krajín a ohrozila ich vzájomné vzťahy, ako aj svoje vyhliadky na vstup do EÚ.



Novej prezidentke Severného Macedónska zablahoželala v nedeľu k zvoleniu do úradu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová aj predseda Európskej rady Charles Michel. Predsedníčka EK však Siljanovskú-Davkovovú neskôr nepriamo kritizovala za jej výber slov v inauguračnom prejave, uvádza agentúra AP.



Na sociálnej sieti X totiž von der Leyenová napísala, že Severné Macedónsko sa musí zostať na "ceste reforiem a plného rešpektovania svojich záväzných dohôd" vrátane tej s Gréckom, aby mohlo pokračovať vo svojej ceste smerujúcej k členstvu v EÚ.



Niekdajšia univerzitná profesorka Siljanovská-Davkovová, ktorá v sobotu oslávila 71. narodeniny, zvíťazila v stredajšom druhom kole so ziskom 69 percent hlasov nad doterajším prezidentom Stevom Pendarovským (61), ktorého vo voľbách podporovala SDMS. V parlamentných voľbách, ktoré sa konali v rovnaký deň sa darilo aj jej VMRO-DMPNE, ktorá získala 58 z celkových 120 parlamentných kresiel a taktiež porazila SDSM, ktorá bola pri moci od roku 2017.



Návrat pravice do vlády v tejto chudobnej balkánskej krajine s 1,8 milióna obyvateľmi predstavuje podľa AFP riziko opätovných sporov s Gréckom aj Bulharskom, ktoré si kladie vlastné podmienky na to, aby podporilo vstup Severného Macedónska do EÚ.