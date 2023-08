Nová ruská učebnica dejepisu vyvolala rozruch v Maďarsku

Budapešť 28. augusta (TASR) - Nová ruská štátna učebnica dejepisu označuje revolúciu Maďarov z roku 1956 za vzburu fašistických radikálov a odsun sovietskych vojsk z krajín východného bloku považuje za chybu, upozornil na to v nedeľu server g7.hu. V pondelok maďarskí exministri zahraničných vecí vyzvali k protestu na všetkých možných diplomatických úrovniach, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server sa odvolal na článok ruských opozičných novín Meduza, podľa ktorého sa ruskí žiaci 11. ročníka budú povinne učiť okrem iného aj o "povstaní radikálov s fašistickou minulosťou v Maďarsku v roku 1956, ktorí spáchali mnoho vrážd, pričom ich obeťami boli aj radoví maďarskí vojaci". Povstanie potlačil Sovietsky zväz na základe žiadosti vtedajšej maďarskej vlády, píše sa v učebnici.



Učebnica vznikla podľa smerníc poradcu prezidenta Vladimira Putina Vladimíra Medinského a má byť dôležitým medzníkom v posilňovaní ruskej vlasteneckej výchovy. Podľa g7.hu je však skôr otvorenou propagandou ako dejepisom. Takmer sto strán sa venuje rokom Putinovej vlády a 18 strán "špeciálnej vojenskej operácii", teda invázii na Ukrajine.



Server podotýka, že Putinove Rusko sa úplne vracia k sovietskej interpretácii protikomunistickej revolúcie 1956. To isté prezentuje aj k okupácii Československa, kde sa píše o "nepokojoch občianskej neposlušnosti" a sovietske tanky v uliciach miest sú v učebnici prezentované ako nositelia mieru.



Podľa servera magyarhang.hu maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK) sa preto obrátila na ruského veľvyslanca v Budapešti Jevgenija Arnoldoviča Stanislavova a strana Momentum žiadala šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa, aby zareagoval na tieto skutočnosti.



Protest na každej možnej diplomatickej úrovni, ako jediný prijateľný krok zo strany maďarskej vlády voči nepravdivým výrokom ruskej učebnice dejepisu, požadujú dvaja bývalí ministri zahraničia. Minister Antallovej vlády Géza Jeszenszky vyjadril názor, že nielen Szijjártó, ale aj premiér Viktor Orbán by mali zareagovať na falšovanie histórie, ktoré uráža maďarský národ. Podobne sa vyjadril pre server aj exminister zahraničných vecí z vlády Gordona Bajnaiho Péter Balázs. Podľa neho by mala protestovať okrem Szijjártóa a Orbána aj prezidentka republiky Katalin Nováková.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)