Londýn 13. marca (TASR) - V Rusku bola vydaná nová školská učebnica, ktorá prekrúca dejiny vojny proti Ukrajine a nabáda študentov, aby vstúpili do armády. Vytvorili ju pre nový predmet s názvom "Základy bezpečnosti a obrany vlasti". TASR informáciu prevzala zo stredajšej správy stanice BBC News.



Predmet sa bude od septembra vyučovať raz týždenne a bude povinný pre študentov stredných škôl vo veku 15 až 18 rokov v celom Rusku a na okupovaných územiach Ukrajiny. Nahradí doterajší predmet "Základy bezpečného života" a mali by ho vyučovať predovšetkým bývalí vojaci.



Učebnicu s názvom "Ruská armáda na obranu vlasti" vydalo renomované ruské vydavateľstvo Prosveščenije (Osveta). Medzi jej autormi sú dvaja vysokopostavení pracovníci ruského ministerstva obrany a prokremeľského denníka Rossijskaja gazeta (Ruské noviny).



Príbehy na 368 stranách opisujú "hrdinské úspechy ruských vojakov" od 13. storočia až po súčasnosť. Autori chvália sovietskeho diktátora Josifa Stalina a oslavujú sovietske víťazstvá vo Veľkej vlasteneckej vojne, ako Rusi označujú druhú svetovú vojnu.



Vyzdvihujú tiež úlohu ruskej armády pri obsadení ukrajinského polostrova Krym v roku 2014, čo označujú za "znovuzjednotenie Krymu s Ruskom". Učebnica tiež venuje časť prekrútenej histórie vysvetľovaniu ruskej invázie na Ukrajinu v plnom rozsahu, pričom používa kremeľský termín "špeciálna vojenská operácia".



"Keď v roku 2014 došlo v Kyjeve k štátnemu prevratu, nová vláda začala potláčať všetko, čo je ruské," tvrdia autori a uvádzajú celý rad nepravdivých tvrdení.



"Pálili sa ruské knihy, ničili sa pamätníky, zakazovali sa ruské piesne a samotný ruský jazyk. V reštauráciách sa podávali kokteily 'ruská krv'. Mestá v Luhanskej oblasti a Doneckej oblasti, kde bol nesúhlas s touto politikou, boli bombardované nacistickými granátmi a raketami," hlása učebnica.



Autori navyše uvádzajú, že "to Ukrajina a NATO plánovali začať vojnu". Ukrajinský politický analytik Volodymyr Fesenko zhrnul učebnicu ako "samé dezinformácie a lži".



Ďalšia časť knihy sa začína podrobným prehľadom štruktúry ruských ozbrojených síl a čoraz častejšie vyzýva osoby staršie ako 18 rokov, aby sa prihlásili do armády. Sú v nej uvedené požadované dokumenty a odkazy na formulár žiadosti, ako aj adresy náborových stredísk. Zdôrazňuje výhody služby v armáde, ako je bezplatná zdravotná starostlivosť a poistenie, atraktívny plat a tri jedlá denne.



Mladí muži z okupovaných ukrajinských území, ako Krym a Donbas, ktorí sú už desať rokov vystavení agresívnej propagande a majú málo príležitostí zarobiť si peniaze, sa môžu nechať zlákať týmito ekonomickými bonusmi, varuje vedúca krymskej ľudskoprávnej skupiny Olha Skrypnyková.