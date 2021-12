Nová šéfka nemeckej diplomacie otvorila v Poľsku otázku právneho štátu

Varšava 10. decembra (TASR) - Nemecko sa spolieha na to, že Poľsko nájde spoločnú reč s Európskou úniou v spore o dodržiavanie zásad právneho štátu. Uviedla to v piatok nová nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková počas svojej prvej návštevy vo Varšave od nástupu do úradu. Správu priniesla agentúra DPA.



"Je dôležité viesť o týchto otázkach intenzívne diskusie," povedala Baerbocková po stretnutí so svojím poľským rezortným partnerom Zbigniewom Rauom.



Poľský minister zahraničných vecí povedal, že v otázke právneho štátu je potrebný "strategický a trpezlivý dialóg".



Pokiaľ ide o situáciu na východnej hranici Poľska s Bieloruskom, Baerbocková naliehala na poľské úrady, aby umožnili prísun humanitárnej pomoci. Zároveň však vyjadrila solidaritu s poľskou vládou a kroky Bieloruska označila za "vydieračské manévre" bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý podľa nej povzbudzuje utečencov, aby sa pokúsili prekročiť hranice.



Rau počas spoločného rokovania nastolil aj otázku vojnových reparácií, ktoré žiada poľská vláda za škody spôsobené inváziou vtedajšieho nemeckého nacistického režimu počas druhej svetovej vojny.



"Od novej nemeckej vlády očakávame pripravenosť prijať túto zodpovednosť vo forme rozhovorov o kompenzáciách a reparáciách," povedal Rau.



Doterajšia nemecká vláda kancelárky Angely Merkelovej dlhodobo tvrdila, že táto záležitosť je už dávno uzavretá. Očakáva sa, že poľskí predstavitelia tému finančných kompenzácií otvoria aj počas nedeľňajšej návštevy Merkelovej nástupcu v úrade Olafa Scholza vo Varšave.