Švédska ministerka Anderssonová sa pokúsi zostaviť ľavicovú vládu

Štokholm 12. novembra (TASR) - Predseda švédskeho parlamentu Andreas Norlén poveril vo štvrtok zostavením novej vlády súčasnú ministerku financií Magdalenu Anderssonovú. Ak by sa jej to podarilo, stala by sa prvou premiérkou v dejinách tejto krajiny, informuje tlačová agentúra AFP.



Norlén od Anderssonovej, novej šéfky Švédskej sociálnodemokratickej strany (SAP), požaduje, aby si do utorka budúceho týždňa zabezpečila podporu pre novú ľavicovú vládu. Ak sa tak stane, parlament by o nej ako novej premiérke mohol hlasovať najskôr 18. novembra.



Odchádzajúci sociálnodemokratický premiér Stefan Löfven odstúpil v stredu. Stalo sa tak po tom, ako stratil dôveru parlamentu. Cieľom jeho všeobecne očakávaného kroku je poskytnúť svojmu nástupcovi dostatok času na prípravu na parlamentné voľby, ktoré sa budú konať v septembri 2022.



Löfven bol šéfom sociálnych demokratov od marca 2012, premiérom sa stal o dva a pol roka neskôr.



Anderssonová, ktorú si vládnuca SAP zvolila za svoju novú predsedníčku na minulotýždňovom zjazde v Göteborgu, potrebuje teraz podporu Zelených - koaličného partnera sociálnych demokratov -, ako aj ľavicových a centristických strán na to, aby mohla byť zvolená za premiérku, analyzuje AFP.



Zelení aj centristi už prisľúbili, že ju podporia. Ľavica však vyhlásila, že výmenou za svoju podporu bude požadovať ústupky. Líderka švédskej ľavice Nooshi Dadgostarová oznámila, že chce rokovať o vyšších dôchodkoch a nemocenských dávkach.



Zmena vo vedení sociálnych demokratov prichádza v čase, keď sa strana nachádza blízko svojej historicky najnižšej popularity, pričom do volieb zostáva menej ako rok.



Pravicová opozícia na čele s konzervatívnou Umiernenou stranou (M) sa v uplynulých rokoch zblížila s protiimigračnými Švédskymi demokratmi (SD) a dúfa, že po voľbách bude vládnuť s ich neoficiálnou podporou.



Anderssonová prisľúbila, že v prípade svojho zvolenia bude uprednostňovať sociálny sektor a riešenie otázok klimatických zmien, narastajúcej kriminality, ako aj problematiky imigrácie.



Aj keď je Švédsko zástancom rodovej rovnosti, je to jediná severská krajina, ktorá ešte nemala na čele vlády ženu.