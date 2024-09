Nová socha kráľovnej Alžbety II. sa stretla s negatívnym prijatím

Londýn 12. septembra (TASR) - Nová socha zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II., ktorú minulý týždeň v piatok odhalili v záhradách opevneného sídla Antrim Castle v Severnom Írsku, sa stretla s prevažne ostrou kritikou miestnych, ako aj odborníkov. TASR o tom informuje podľa staníc BBC News a Sky News.



Bronzové súsošie najdlhšie slúžiacej panovníčky v dejinách Spojeného kráľovstva, jej manžela princa Philipa a ich dvoch psov vytvoril umelec Anto Brennan z Belfastu.



"Socha zachytáva Jej Veličenstvo v dôstojnej póze, ktorá odráža jej pôvab, nezlomnosť a celoživotnú oddanosť verejnej službe," uviedol na sociálnej sieti Facebook miestny úrad Antrim and Newtownabbey Borough Council, ktorý k príspevku pripojil aj niekoľko fotografií nového súsošia.



Mnoho komentárov pod príspevkom však bolo nesúhlasných. "Je to urážka pamiatky Jej Veličenstva, dielo sa na ňu vôbec nepodobá," napísal jeden diskutujúci, zatiaľ čo iný označil sochu za "hroznú" a vyzval Radu, aby ju odstránila. "Ide skôr o urážku ako o poctu, vyzerá to úplne príšerne," uviedol ďalší.



Viacerí skritizovali Radu za to, že sochu objednala. Jeden z účastníkov diskusie dokonca zažartoval, že socha vyzerá "skôr ako pani Doubtfireová" než ako zosnulá kráľovná.



Niekoľko komentujúcich sochu obhajovalo. "Škoda, že ľudia na nej dokážu nájsť len chyby, ale nemyslia na čas a úsilie, ktoré tento chlapík vynaložil na jej výrobu," uviedol jeden z nich.



Kritika sa rozšírila aj mimo miestnej komunity, najmä na sociálnej sieti X, kde sa medzi kritikmi objavil aj historik umenia Richard Morris. "Británia je plná zlého verejného umenia, ktoré akoby nemalo žiadny konkrétny dôvod byť tam, kde sa nachádza, a svojmu okoliu dáva len málo, nehovoriac o tom, že by niekoho inšpirovalo alebo dojalo. Toto je toho príklad," napísal.