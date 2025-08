Nová štvorčlenná posádka smeruje k ISS

Mys Canaveral 1. augusta (TASR) — Kozmická loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX so štvorčlennou americko-japonsko-ruskou posádkou v piatok úspešne odštartovala k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Raketa Falcon 9 vzlietla z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride o 11.43 h miestneho času (17.43 h SELČ). TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, AFP a AP.



Americký astronauti Zena Cardmanová (je to jej prvý let) a Michael Fincke (štvrtý let), Japonec Kimija Jui (druhý let) a ruský kozmonaut Oleg Platonov (prvý let) dorazia na ISS v sobotu. Strávia tam najmenej šesť mesiacov a vykonajú desiatky vedeckých experimentov. Nahradia kolegov, ktorí sa na ISS dostali v marci.



Misia Crew-11 je šiestym letom lode Crew Dragon Endeavour, ktorá prvýkrát vzlietla v rámci misie Demo-2 v máji 2020. Dragon bol certifikovaný pre dlhodobé misie v rámci programu Commercial Crew a pôvodne dostal povolenie na päť letov. NASA a SpaceX chcú nakoniec udeliť kozmickej lodi povolenie až na 15 letov.



ISS je na obežnej dráhe od 20. novembra 1998. Stanicu spoločne prevádzkujú Rusko, USA, Kanada, Japonsko a desať štátov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) - Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko.



ISS je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko a západné krajiny stále spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine. V rámci sankcií uvalených na Rusko mnoho západných krajín s ruskou vesmírnou agentúrou Roskosmos ukončilo partnerstvo, hoci rakety Sojuz ako jedny z mála lietajú k ISS. Moskva už niekoľkokrát oznámila stiahnutie sa z projektu ISS, keďže v roku 2027 údajne plánuje začať s budovaním vlastnej orbitálnej stanice.