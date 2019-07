Nová svedecká výpoveď môže osvetliť požiar Reichstagu z roku 1933

Príslušník nacistických polovojenských jednotiek SA sa vyjadril, že odviezol holandského komunistu Marinusa van der Lubbeho, ktorého nacisti neskôr popravili, do Reichstagu práve v čase požiaru.

Hannover 26. júla (TASR) - Nemecko sa možno blíži k vyriešeniu desiatky rokov starej záhady požiaru budovy Ríšskeho snemu (Reichstagu) v Berlíne z roku 1933. Uviedla to v piatok agentúra DPA po tom, ako sa v archíve hannoverského súdu našla nová svedecká výpoveď.



Príslušník nacistických polovojenských jednotiek SA sa vo výpovedi vyjadril, že odviezol holandského komunistu Marinusa van der Lubbeho, ktorého nacisti neskôr popravili, do Reichstagu práve v čase požiaru.



Keď svedok, identifikovaný ako Hans-Martin Lennings, spolu s kolegami priviezli von der Lubbeho do Reichstagu, zacítil "čudný zápach horenia a z miestností sa valili oblaky dymu". Uviedol to vo výpovedi, ktorú mala DPA k dispozícii.



Vinu za požiar v Reichstagu z 27. februára 1933 pripísali van der Lubbemu, ktorého za podpaľačstvo popravili. Avšak od konca nacistického režimu sa jeho vina často spochybňovala.



Nacisti obvinili komunistov zo založenia požiaru a využili tento prípad na zavedenie mimoriadnych právomocí, ktoré prakticky pozastavili platnosť ústavy, čo pomohlo Adolfovi Hitlerovi k diktatúre. Oficiálne zostáva záhadou, kto vlastne založil tento požiar.



Lennings ďalej vo výpovedi uviedol, že spolu s kolegami neskôr protestovali voči uväzneniu van der Lubbeho. "Pretože podľa nášho presvedčenia van der Lubbe nemohol byť podpaľačom, lebo sme videli, že Reichstag už horel, keď sme ho tam vysadili," konštatoval.



Súd v Hannoveri potvrdil pre agentúru DPA autentickosť tohto dokumentu.