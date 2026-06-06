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Nová talianska krajne pravicová strana má v parlamente už 8 poslancov
Vannacci sa teraz snaží osloviť voličov nespokojných so Salvinim aj s Meloniovou, ktorá síce vyšla z prostredia radikálnej pravice, ale vo vláde zvolila pragmatickejší kurz.
Autor TASR
Rím 6. júna (TASR) - Talianska krajne pravicová strana Budúcnosť národa (FN) v sobotu oznámila, že zdvojnásobila počet svojich poslancov v talianskom parlamente na osem, pretože k nej prešli štyria zákonodarcovia z iných politických strán, informovala agentúra AFP.
Stranu Budúcnosť národa, ktorú vo februári založil bývalý generál Roberto Vannacci, sa snaží konkurovať vládnej krajnej pravici a komplikuje šance premiérky Giorgie Meloniovej na znovuzvolenie, konštatovala AFP. FN zdôrazňuje kresťanské korene Talianska a zároveň sa vyjadruje odmietavo voči migrantom, feministkám a LGBT+ komunite.
Podľa prieskumov má táto nová strana približne 4,5-percentnú podporu. Väčšinu svojich voličov získava FN od protiimigračnej Ligy vedenej vicepremiérom Matteom Salvinim.
Strana Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej zostáva v prieskumoch najsilnejšia s približne 28-percentnou podporou, no FN postupne rastie a snaží sa dobehnúť Ligu, ktorá má okolo šesť percent.
Podľa AFP by FN mohla v parlamentných voľbách v roku 2027 zohrávať významnú úlohu a rozdeliť pravicové hlasy. Politológ Giovanni Orsina z rímskej univerzity Luiss neočakáva, že FN získa viac ako tri až štyri percentá. Uviedol však, že aj to by mohlo rozhodnúť o víťazstve alebo porážke celej pravicovej koalície.
Dvaja z nových poslancov FN prišli z Ligy, ďalší dvaja z centristickej strany Vpred Taliansko (Forza Italia - FI), doplnila AFP.
Podľa Orsinu tento presun nie je prekvapujúci, keďže poslanci pred voľbami často menia strany podľa toho, kde majú väčšiu šancu na znovuzvolenie. „V konečnom dôsledku ide o osobné politické stratégie prežitia, neprikladal by som tomu veľký politický význam,“ uviedol Orsina.
Vannacci ako kariérny vojak pôsobil na misiách v Afganistane a Iraku. Známym sa stal v roku 2023 po vydaní kontroverznej knihy Svet naruby, v ktorej spochybňoval „normalizovanie“ homosexuality, kritizoval „diktatúru menšín“ a tvrdil, že talianska volejbalistka Paola Egonuová, ktorá je tmavej pleti, nemá „fyzické charakteristiky reprezentujúce väčšinu Talianov.“
Pre tieto vyjadrenia bol Vannacci suspendovaný z armády, neskôr mu umožnili odchod do dôchodku. Rozruch, ktorý jeho kniha vyvolala, z neho spravil hviezdu krajne pravicovej scény.
Salvini, ktorého Liga v posledných rokoch stráca podporu v prospech Meloniovej, ho následne prijal do strany a Vannacci bol v roku 2024 zvolený do Európskeho parlamentu.
„Salvini Vannacciho stvoril, je to Salviniho chyba,“ uviedol Orsina na margo vzostupu nového krajne pravicového hnutia a jeho vplyvu na rozdelenie voličov v rámci talianskej pravice.
Vannacci sa teraz snaží osloviť voličov nespokojných so Salvinim aj s Meloniovou, ktorá síce vyšla z prostredia radikálnej pravice, ale vo vláde zvolila pragmatickejší kurz.
Stranu Budúcnosť národa, ktorú vo februári založil bývalý generál Roberto Vannacci, sa snaží konkurovať vládnej krajnej pravici a komplikuje šance premiérky Giorgie Meloniovej na znovuzvolenie, konštatovala AFP. FN zdôrazňuje kresťanské korene Talianska a zároveň sa vyjadruje odmietavo voči migrantom, feministkám a LGBT+ komunite.
Podľa prieskumov má táto nová strana približne 4,5-percentnú podporu. Väčšinu svojich voličov získava FN od protiimigračnej Ligy vedenej vicepremiérom Matteom Salvinim.
Strana Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej zostáva v prieskumoch najsilnejšia s približne 28-percentnou podporou, no FN postupne rastie a snaží sa dobehnúť Ligu, ktorá má okolo šesť percent.
Podľa AFP by FN mohla v parlamentných voľbách v roku 2027 zohrávať významnú úlohu a rozdeliť pravicové hlasy. Politológ Giovanni Orsina z rímskej univerzity Luiss neočakáva, že FN získa viac ako tri až štyri percentá. Uviedol však, že aj to by mohlo rozhodnúť o víťazstve alebo porážke celej pravicovej koalície.
Dvaja z nových poslancov FN prišli z Ligy, ďalší dvaja z centristickej strany Vpred Taliansko (Forza Italia - FI), doplnila AFP.
Podľa Orsinu tento presun nie je prekvapujúci, keďže poslanci pred voľbami často menia strany podľa toho, kde majú väčšiu šancu na znovuzvolenie. „V konečnom dôsledku ide o osobné politické stratégie prežitia, neprikladal by som tomu veľký politický význam,“ uviedol Orsina.
Vannacci ako kariérny vojak pôsobil na misiách v Afganistane a Iraku. Známym sa stal v roku 2023 po vydaní kontroverznej knihy Svet naruby, v ktorej spochybňoval „normalizovanie“ homosexuality, kritizoval „diktatúru menšín“ a tvrdil, že talianska volejbalistka Paola Egonuová, ktorá je tmavej pleti, nemá „fyzické charakteristiky reprezentujúce väčšinu Talianov.“
Pre tieto vyjadrenia bol Vannacci suspendovaný z armády, neskôr mu umožnili odchod do dôchodku. Rozruch, ktorý jeho kniha vyvolala, z neho spravil hviezdu krajne pravicovej scény.
Salvini, ktorého Liga v posledných rokoch stráca podporu v prospech Meloniovej, ho následne prijal do strany a Vannacci bol v roku 2024 zvolený do Európskeho parlamentu.
„Salvini Vannacciho stvoril, je to Salviniho chyba,“ uviedol Orsina na margo vzostupu nového krajne pravicového hnutia a jeho vplyvu na rozdelenie voličov v rámci talianskej pravice.
Vannacci sa teraz snaží osloviť voličov nespokojných so Salvinim aj s Meloniovou, ktorá síce vyšla z prostredia radikálnej pravice, ale vo vláde zvolila pragmatickejší kurz.