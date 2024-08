Nová thajská premiérka chce pokračovať v reformách

Bangkok 18. augusta (TASR) - Thajský kráľ Mahá Vatčirálongkón v nedeľu formálne vymenoval 37-ročnú Pethongthán Šinavatrovú za premiérku a poveril ju zostavením vlády, informovala agentúra AFP.



Na svojej prvej tlačovej konferencii premiérka uviedla, že bude pokračovať v projektoch rozbehnutých predchádzajúcou vládou zameraných na ekonomické stimuly, boj proti nelegálnym drogám, zlepšenie systému zdravotnej starostlivosti a podporu rodovej rozmanitosti.



Ubezpečila, že vláda sa nevzdá ani pomerne kontroverzného projektu digitálnej peňaženky, ktorého cieľom je podpora kolálnej ekonomiky, ale bude sa snažiť nájsť aj ďalšie možnosti, aby táto schéma bola aj fiškálne zodpovedná.



Doplnila, že detaily o politike svojej vlády predloží parlamentu na budúci mesiac.



Šinavatrová prichádza do úradu po tom, čo ústavný súd odvolal z funkcie premiéra Séttchu Tchavísina a rozpustil hlavnú opozičnú stranu Vpred (Phak Kao Klai), čím uvrhol politickú scénu v Thajsku do nového kola chaosu, konštatovala AFP. Strana Vpred sa medzičasom pretransformovala na nový subjekt - Ľudovú stranu.



Pethongthán je treťou členkou klanu Šinavatrovcov na poste predsedu thajskej vlády: premiérom bol jej otec Tchaksin i otcova mladšia sestra Jinglak. Obaja boli premiérskej funkcie zbavení vojenským prevratom a boli nútení odísť do exilu.



Pethongthán Šinavatrová je v politike relatívnym nováčikom, do svojho vstupu do politiky viedla hotelovú časť rodinného podniku. Do politiky vstúpila pred minuloročnými všeobecnými voľbami, keď šinavatrovská strana Strana pre Thajčanov (Pchak pchüa Tchaj) nečakane porazila progresívnu stranu Vpred.



Nová thajská premiérka priznáva, že má nedostatok skúseností, ale deklaruje, že je pripravená prijať výzvu "zlepšiť kvalitu života a posilniť postavenie všetkých Thajčanov".



Ubezpečila, že neplánuje vymenovať svojho otca do žiadnej vládnej funkcie, ale bude sa zaujímať o jeho rady.



V sobotu sa objavila informácia, že Tchaksin Šinavatra bol zaradený do zoznamu odsúdencov, ktorým thajský kráľ Mahá Vatčirálongkón udelí milosť. Tchaksin bol vlani v auguste odsúdený na osem rokov väzenia za zneužitie moci a konflikt záujmov, keď bol pri moci v rokoch 2001-06.



V Thajsku už viac ako 20 rokov dominuje boj o moc medzi Tchaksinom Šinavatrom a jeho spojencami a konzervatívnou provojenskou a promonarchistickou elitou kráľovstva.



Strany napojené na Tchaksina - bývalého telekomunikačného magnáta a niekdajšieho vlastníka futbalového klubu Manchester City - opakovane vyhrávali voľby, ale ich vlády zmietli prevraty a súdne rozhodnutia.