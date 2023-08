Nová učebnica dejepisu v Rusku reflektuje Putinov výklad dejín

Moskva 11. augusta (TASR) - Nová učebnica dejepisu určená pre študentov od 16 do 18 rokov sa do ruských škôl dostane začiatkom septembra pri príležitosti nového školského roka. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, podľa ktorej obsah učebnice odráža pohľad ruského prezidenta Vladimira Putina na vzťahy so Západom či jeho interpretáciu príčin vojny na Ukrajine.



V 447-stranovej učebnici s názvom Dejiny Ruska od roku 1945 do začiatku 21. storočia sa podľa Reuters napríklad píše, že Západ sa zameral na destabilizáciu situácie v Rusku s neskrývaným cieľom – rozložiť Rusko a získať kontrolu nad jeho zdrojmi.



Podľa ruského ministra školstva Sergeja Kravcova učebnicu napísali v priebehu piatich mesiacov. "Po skončení špeciálnej vojenskej operácie (na Ukrajine), po našom víťazstve, budeme túto učebnicu ďalej dopĺňať," doplnil Kravcov.



Učebnica má priblížiť študentom ciele ruskej ofenzívy na Ukrajine, ktorými sú podľa neho "demilitarizácia a denacifikácia", teda tie, ktoré Putin deklaroval pri vyslaní vojsk na Ukrajinu vo februári minulého roka.



Denník The Guardian dopĺňa, že ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorú Kremeľ nazýva "špeciálnou vojenskou operáciou", mladým Rusom čoraz častejšie predstavujú ako súčasť historického poslania Moskvy.



V učebnici sa píše aj o ruskej anexii Krymského polostrova v roku 2014, keď ruskí vojaci údajne "zachraňovali mier". Samotnú Ukrajinu v publikácii opakovane označujú za "nacistický" či "umelý" štát.



Posledná kapitola učebnice podľa Reuters nesie názov "Rusko v súčasnosti – špeciálna vojenská operácia".



V knihe sa spomína aj to, že USA a NATO začali Ukrajinu pripravovať na úlohu hlavného "nárazníka" proti Rusku.



Spoluautorom učebnice je okrem rektora Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov Anatolija Torkunova aj poradca Kremľa Vladimir Medinskij.



The Guardian sa domnieva, že nová učebnica dejepisu je súčasťou prísnejšej kontroly Kremľa nad výkladom historických udalostí v ruských školách.