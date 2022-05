Nová veľvyslankyňa USA na Ukrajine B. Brinková pricestovala do Kyjeva

Kyjev 30. mája (TASR) - Do Kyjeva už pricestovala nová veľvyslankyňa Spojených štátov na Ukrajine, Bridget Brinková, ktorá predtým pôsobila na Slovensku. TASR správu prevzala z denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na oficiálnu webstránku americkej ambasády v Kyjeve.



Podľa Guardianu je príchod Brinkovej symbolickým krokom zo strany Spojených štátov, ktoré stiahli ešte pred začiatkom ruskej invázie vo februári z Ukrajiny všetkých svojich diplomatov.



Ministerstvo zahraničných vecí USA zatiaľ Brinkovej príchod do Kyjeva oficiálne neoznámilo, no v jej životopise zverejnenom na webstránke amerického veľvyslanectva v Kyjeve uvádza, že do ukrajinského hlavného mesta prišla 29. mája.



Očakáva sa, že Brinková predloží ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému svoje poverovacie listiny v priebehu tohto týždňa.



Post americkej ambasádorky v Kyjeve bol neobsadený od mája 2019, keď bola počas vlády vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa predčasne odvolaná Marie Yovanovitchová. Kyjevské veľvyslanectvo následne viedla chargé d’affaires Kristina Kvienová.



Spojené štáty presťahovali v polovici februára svojich diplomatických zamestnancov z Kyjeva do Ľvova na západe Ukrajiny, odkiaľ sa presunuli do poľského Rzeszówa. Hoci si podľa Guardianu tento krok spočiatku vyslúžil kritiku, po napadnutí Ukrajiny Ruskom svojich diplomatov z Kyjeva stiahli aj ďalšie krajiny.



Po tom, čo sa ruské jednotky stiahli z Kyjeva a svoje vojenské ťaženie sústredili najmä na východ Ukrajiny, sa do ukrajinského hlavného mesta postupne začali vracať diplomati a zamestnanci ambasád viacerých krajín.