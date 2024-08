Nová vláda Katalánska zložila prísahu, vedie ju socialista S. Illa

Barcelona 12. augusta (TASR) - Nová vláda španielskeho autonómneho územia Katalánsko v pondelok zložila prísahu. Na čele 16-členného kabinetu stojí Salvador Illa, bývalý minister zdravotníctva vo vláde španielskeho socialistického premiéra Pedra Sáncheza. S nástupom Illu sa končí 14 rokov trvajúce obdobie, počas ktorého vládli predstavitelia podporujúci odtrhnutie Katalánska od Španielska, napísala agentúra AFP, z ktorej čerpala TASR.



"Chcem vás ubezpečiť, že kabinet bude vládnuť pre všetkých," povedal Illa počas slávnostnej prísahy, ktorého na post predsedu katalánskej vlády zvolili minulý týždeň vo štvrtok v regionálnom parlamente.



Na jeho podpore sa nedávno dohodli španielski vládnuci socialisti s umiernenou separatickou stranou Republikánska ľavica Katalánska (ERC).



Socialisti v májových regionálnych voľbách zvíťazili, ale nezískali celkovú väčšinu. Podpora ERC bola pre zvolenie Illu preto kľúčová. Napokon získal minimálnu potrebnú väčšinu 68 hlasov v 135-člennom zákonodarnom zbore.



Prvýkrát od roku 2010 tak má bohatý región na severovýchode Španielska vládu, ktorá nevychádza z prostredia zástancov nezávislosti, píše AFP.



Socialisti výmenou za hlasy ERC pri voľbe Illu prisľúbili poskytnúť Katalánsku plnú kontrolu nad daňami vyberanými v regióne. Ide pritom o jednu z hlavných požiadaviek separatistických strán, ktoré podporujú odtrhnutie od Španielska.



Tento návrh však musí ešte schváliť španielsky parlament. Svoj nesúhlas s ním už vyjadrila konzervatívna opozícia aj niektorí socialisti, podľa ktorých by mohol štát prísť o značnú časť príjmov.



Minulotýždňové hlasovanie v katalánskom parlamente zatienil separatistický líder Carles Puigdemont, ktorý sa nakrátko objavil na zhromaždení v centre Barcelony, kde sa prihovoril niekoľkým tisícom priaznivcov.



Šesťdesiatjedenročný politik sa do vlasti vrátil aj napriek hrozbe, že ho zatknú. Za úlohu pri neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017 je na neho vydaný zatykač. Z miesta zhromaždenia v Barcelone však stihol odísť ešte pred príchodom polície. Medzičasom sa už vrátil do Belgicka, kam ušiel pred siedmimi rokmi, aby sa vyhol stíhaniu v Španielsku.