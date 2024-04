Nová vláda v Portugalsku zložila prísahu

Lisabon 3. apríla (TASR) - Viac ako tri týždne po predčasných parlamentných voľbách v Portugalsku zložila v utorok prísahu do rúk prezidenta Marcela Rebela de Sousu nová 17-členná konzervatívna vláda premiéra Luísa Montenegra. Informovala o tom agentúra AP.



Prvá schôdza menšinového kabinetu, ktorý vzišiel z volieb konaných 10. marca, sa uskutoční už v stredu. Montenegro vyzval opozíciu, aby "nechala novú vládu pracovať". "Pozeráme sa do budúcnosti s nádejou," povedal 51-ročný premiér.



Prvý veľký test pre novú vládu príde už o poldruha týždňa, keď musí parlamentu predložiť svoj program. Rozprava a hlasovanie o ňom prebehne 11. a 12. apríla. Ak poslanci program odmietnu, krajinu čakajú ďalšie voľby.



Len jeden zo 17 ministrov má pritom skúsenosti s pôsobením v politike na najvyššej úrovni. Niektorí kľúčoví členovia kabinetu boli určitý čas poslancami Európskeho parlamentu — patria medzi nich minister zahraničných vecí Paulo Rangel a minister obrany Nuno Melo.



Montenegro povedal, že chce splniť svoje predvolebné sľuby o nižších daniach, vyšších platoch a dôchodkoch a zlepšení verejných služieb tým, že zvýši konkurencieschopnosť ekonomiky a zefektívni vládu.



Jeho konzervatívna Demokratická aliancia (AD) získala 10. marca najviac hlasov a tesne porazila socialistov (PS), ktorí boli pri moci vyše osem rokov, no v 230-člennom parlamente má len 80 kresiel, čo je ďaleko od absolútnej väčšiny. Rebelo de Sousa napriek tomu vymenoval Montenegra za premiéra.



Veľkým víťazom volieb je pravicovo-populistická protiimigračná strana Chega! (Dosť!), označovaná mnohými za rasistickú. Dokázala získať viac než štvornásobok počtu svojich mandátov – z dvanástich na 50 — čím sa stala treťou najsilnejšou stranou. Montenegro spoluprácu so stranou Chega! odmieta. Veľká koalícia medzi konzervatívcami a socialistami je považovaná za nemožnú pre neprekonateľné názorové rozdiely, píše AP.