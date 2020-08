Nová vlna koronavírusu v Belgicku postihuje najmä Antverpy a Brusel

Brusel 3. augusta (TASR) – Priemerný počet nových prípadov novej koronavírusovej infekcie v Belgicku aj naďalej rastie. V období medzi 24. júlom a 30. júlom to bolo v priemere 490,7 prípadu za deň. Podľa pondelňajších informácií belgického Inštitútu pre verejné zdravie Sciensano to v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje nárast o 68 percent.



Tlačová agentúra Belga pripomenula, že od vypuknutia nákazy Belgicko eviduje už 69 849 infikovaných osôb. V priebehu nedele bolo zaznamenaných 447 nových prípadov.



Najväčším ohniskom novej vlny nákazy zostáva aj naďalej provincia Antverpy, ktorá hlási 1416 nových prípadov, čo je nárast o 466 infikovaných jedincov v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.



Nákaza sa začala rýchlo šíriť aj v Bruseli s výskytom 28,8 a Liege s 27,1 prípadu za jeden týždeň na 100 000 obyvateľov.



To vysoko prekračuje normy Európskej únie pre zaradenie krajín na tzv. zelený zoznam bezpečných krajín – 16 prípadov týždenne na 100 000 obyvateľov.



Sciensano upozornil aj na zvýšený počet nových hospitalizácií súvisiacich s COVIDom-19. V nedeľu to bolo 25 nových prípadov, čo bolo miernym prekročením minulotýždňového priemeru – 24,4 internovaných pacientov za deň – a predstavovalo zároveň 60-percentný nárast oproti týždňu predminulému.



Podľa údajov Sciensana choroba COVID-19 spôsobuje v priemere 2,7 úmrtia za deň. Od začiatku epidémie prišlo v krajine v dôsledku tejto choroby o život 9845 ľudí.