Výstava v Pompejach obsahuje umelecké diela zachytávajúce sexualitu

Neapol 4. mája (TASR) - Nová výstava otvorená v apríli tohto roka v archeologickom parku na mieste niekdajšieho antického mesta Pompeje obsahuje umelecké diela s prvkami sexuality, ktoré na tomto mieste objavili. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP.



Vykopávky v tomto meste, ktoré v roku 79 n. l. zničil výbuch neďalekej sopky Vezuv, uskutočňujú archeológovia od 18. storočia. Od začiatku svojich prác nachádzajú v ruinách domov a iných budov obrazy a sochy mužských a ženských postáv so zvýraznenými pohlavnými znakmi i diela obsahujúce erotiku a intímne prejavy.



Riaditeľ archeologického parku Gabriel Zuchtriegel pre AFP potvrdil, že "toto je mesto, kde je všadeprítomná zmyselnosť a erotizmus".



Takéto objavy zo začiatku vyvolávali zdesenie, zahanbenie a zvedavosť a niektorí ľudia ich pokladali za príležitosť začať premýšľať o ľudskom tele a sexualite odlišným spôsobom. Neapolský kráľ Karol VII., ktorý vykopávky financoval, dal dokonca niektoré z necudných nálezov zatvoriť do tajnej miestnosti v Neapole, približuje AFP.



Výstavu otvorili 21. apríla, bude prístupná do 15. januára 2023 a obsahuje približne 70 diel. Tiziana Roccová z kancelárie archeologického parku povedala, že návštevníkom pripomínajú, že výstava nemá nič spoločné s erotizmom, hoci súčasná predstavivosť spôsobuje takéto chápanie týchto diel.



Mesto Pompeje bolo v roku 79 n. l. zničené v dôsledku erupcie Vezuvu. Pompeje i Vezuv sa nachádzajú neďaleko mesta Neapol v regióne Kampánia na juhozápade Talianska.