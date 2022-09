Novaja Gazeta: Putin sa do vojny chystá povolať až milión Rusov

Moskva 22. septembra (TASR) - Až jeden milión Rusov môže byť povolaných do vojny na Ukrajine v rámci čiastočnej mobilizácie, ktorú v stredu vyhlásil tamojší prezident Vladimir Putin, napísal nezávislý ruský denník Novaja Gazeta. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Putin v stredajšom televíznom prejave národu povedal, že sa vojenská služba bude vzťahovať len na "občanov, ktorí sú v súčasnosti v zálohe, predovšetkým na tých, ktorí slúžili v ozbrojených silách, majú určité vojenské povolania a relevantné skúsenosti".



Krátko po Putinovom vyhlásení ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že ako súčasť mobilizácie, ktorá sa bude vzťahovať na občanov "s predchádzajúcimi vojenskými skúsenosťami", povolajú do zbrane 300.000 Rusov, pripomína The Guardian.



"To nie sú ľudia, ktorí nikdy nevideli ani nepočuli nič o armáde," povedal Šojgu a dodal, že študentov ani novopovolaných brancov sa mobilizácia týkať nebude.



Novaja Gazeta, nezávislý ruský denník, ktorý v súčasnosti pôsobí v exile, však citoval nemenovaného predstaviteľa Putinovej vlády s tým, že v skutočnosti by mal byť do armády povolaných až milión Rusov.



Zdroj novinám ďalej povedal, že siedmy článok dekrétu, ktorý Putin v stredu podpísal, umožňuje ruskému ministerstvu obrany povolanie takéhoto počtu osôb. "Počet bol niekoľkokrát upravovaný, a na konci sa dohodli na jednom milióne," citoval zdroj denník The Guardian.