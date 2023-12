Nováková: Kroky Kyjeva v oblasti menšín sú nevyhnutné

Budapešť 21. decembra (TASR) - Zmiernenie menšinových zákonov, ktoré obmedzujú aj práva Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti, sú nevyhnutným, avšak nie dostatočným krokom ukrajinského parlamentu. Uviedla to v predvianočnom rozhovore pre týždenník Maďarov na Ukrajine Kárpáti Igaz Szó maďarská prezidentka Katalin Nováková, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarsko očakáva, že sa v oblasti práv tamojšej maďarskej menšiny obnoví stav spred roku 2015, podčiarkla Nováková a poznamenala, že maďarské požiadavky sú vlastne európskymi požiadavkami.



"Slobodné používanie materinského jazyka je nielen podmienkou prežitia národnostnej menšiny, ale aj jednou z najzákladnejších európskych noriem v oblasti ľudských práv," povedala Nováková.



Hlava štátu pripomenula, že na pozvanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už dvakrát navštívila Kyjev, naposledy v auguste tohto roku. Do Kyjeva ju podľa jej slov priviedol pocit spolupatričnosti a zodpovednosti jeden za druhého, keďže "cesta do Zakarpatskej oblasti v politickom zmysle vedie cez Kyjev".



Ukrajinský parlament 8. decembra schválil novely zákonov, ktoré implementujú očakávania Európskej únie, pričom medzi nimi je aj zákon o právach národnostných menšín. Vláda v Kyjeve vyhlásila, že schválená novela o právach národnostných menšín zohľadňuje odborné stanovisko Rady Európy a jej orgánov, pričom obnovuje doterajšie práva menšín v mnohých oblastiach, s výnimkou rusky hovoriacej menšiny.



Štátny tajomník rezortu maďarskej diplomacie Tamás Menczer následne na Facebooku reagoval, že rozhodnutie ukrajinského parlamentu bude predmetom dôkladnej analýzy. "Už teraz je však zrejmé, že novela je ďaleko od návratu k stavu práv, aké mala maďarská menšina v roku 2015," dodal Menczer.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)