Nováková: Maďarsko sa pripravuje na predsedníctvo v Rade EÚ

Budapešť/Brusel 9. novembra (TASR) - Maďarsko sa pripravuje na predsedníctvo v Rade Európskej únie v druhom polroku 2024. Podľa servera atv.hu to vo štvrtok v Bruseli vyhlásila maďarská prezidentka Katalin Nováková po schôdzke s predsedníčkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarská hlava štátu na platforme X po stretnutí vyjadrila presvedčenie, že v roku 2024 bude ďalšie úspešné maďarské predsedníctvo. Ako dodala, predsedníčka EP potvrdila, že očakáva to isté. Zdôraznila, že v EP diskutovali dve političky.



Aj Metsolová na platforme X ocenila rozhovor s maďarskou prezidentkou. Uviedla, že diskutovali o maďarských prípravách na nadchádzajúce predsedníctvo v Rade EÚ a o európskej bezpečnostnej situácii.



Maďarsko do EÚ vstúpilo v roku 2024, funkciu rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ na pol roka zastávala táto krajina v prvom polroku 2011, pripomína atv.hu.



Novákovú prijal belgický kráľ

Maďarská prezidentka Katalin Nováková sa v rámci druhého dňa návštevy Belgicka stretla v Bruseli s belgickým kráľom Filipom, s ktorým diskutovali o "historických a diplomatických vzťahoch" Maďarska a Belgicka. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Nováková o stretnutí v kráľovskom paláci v Laekene pri Bruseli informovala najskôr statusom zverejneným na platforme X. Podľa jej vyjadrenia s belgickým panovníkom rokovali okrem vzájomných belgicko-maďarských vzťahov aj o dôležitých otázkach španielskeho, belgického a maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie.



"V srdečnom rozhovore sme okrem historických, dnes už storočných diplomatických vzťahov, rokovali aj o prípravách tria (Španielsko, Belgicko a Maďarsko) na predsedníctvo v EÚ," uviedla nedkôr Nováková na Instagrame.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)