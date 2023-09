Nováková: Maďarsko určite nebude problémom SR pri nelegálnej migrácii

Budapešť 5. septembra (TASR) - Ak sa prezidentka SR Zuzana Čaputová obráti na prezidentku Maďarska Katalin Novákovú v otázke nelegálnej migrácie, tak maďarská hlava štátu ju rada osobne ubezpečí, že "Maďarsko určite nebude problémom Slovenska z hľadiska nelegálnej migrácie". Pre server mandiner.hu to v utorok uviedla kancelária maďarskej prezidentky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prezidentka Nováková sa viackrát stretla a rokovala so svojou slovenskou partnerkou, s ktorou je v priamom kontakte, napísala maďarská prezidentská kancelária s poznámkou, že zatiaľ nebol zo slovenskej strany doručený žiadny podnet na tému migrácie.



"Budeme obzvlášť radi, ak sa náš severný sused stane naším spojencom v zastavení masovej migrácie," píše sa ďalej vo vyjadrení prezidentskej kancelárie v Budapešti.



Čaputová v pondelok povedala, že na tému migrácie bude diskutovať s Novákovou. "Množstvo migrantov, ktoré máme na Slovensku, bolo predtým v Maďarsku. Faktom je, že sa k nám dostávajú bez akýchkoľvek problémov," skonštatovala. Za prekvapivé označila prepustenie viac než 1400 osôb usvedčených z prevádzačstva v Maďarsku.



Ich prepustenie oznámili 23. augusta maďarské úrady. Vláda premiéra Viktora Orbána v apríli rozhodla, že uväznených prevádzačov prepustí, a dala im tri dni na odchod z krajiny. Maďarsko vtedy uviedlo, že v jeho preplnených väzniciach je 2600 ľudí zo 73 rôznych krajín, čo predstavuje 13 percent väzenskej populácie a zaťažuje to daňových poplatníkov.



Minister zodpovedný za územný rozvoj a využitie únijných zdrojov Tibor Navracsics v reakcii na kritiku Slovenska k silnejúcim migračným prúdom smerujúcim z Maďarska v utorok povedal, že Maďarsko je členom schengenského priestoru a prevádzači prepustení z väzenia sa môžu v rámci neho voľne pohybovať.



Európska Komisia už voči postupu Budapešti začala právne konanie.