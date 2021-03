Nováková:Medzi Poľskom a Maďarskom je jedinečné tisícročné priateľstvo

Budapešť 23. marca (TASR) - Kresťanskodemokratické hodnoty, ochrana tradícií a vzájomná úcta spája Poliakov a Maďarov aj v 21. storočí. Povedala to v utorok v Budapešti podpredsedníčka vládnucej strany Fidesz a ministerka bez portfeja pre záležitosti rodiny Katalin Nováková pri príležitosti Dňa poľsko-maďarského priateľstva.



Podľa spravodajského servera mandiner.hu Nováková podotkla, že všetky ostatné krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) - Česko, Poľsko a Slovensko -, majú koaličné vlády, čo im v porovnaní s maďarskou vládou značne zužuje manévrovací priestor.



"Bolo by potrebné vytvoriť nové stredoeurópske pravicovo orientované hnutie, ktoré by bolo schopné vytvoriť vplyvné politické centrum tohto regiónu," dodala podpredsedníčka Fideszu.



Maďarské Národné zhromaždenie a poľský Sejm v roku 2007 vyhlásili 23. marec za Deň poľsko-maďarského priateľstva. Odvtedy obe krajiny každoročne pripravujú na rôznych miestach slávnostné podujatia za účasti hláv oboch štátov. Tento rok sa mali oslavy konať v juhopoľskom meste Bochnia, avšak pre koronavírusovú pandémiu ich zrušili.



Prezidenti Andrzej Duda a János Áder v pondelok večer vo videorozhovore zhodnotili výsledky, ktoré Poľsko a Maďarsko dosiahli. Rokovali aj o viacerých aktuálnych európskych i medzinárodných otázkach, vrátane pandémie nového koronavírusu.