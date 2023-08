Nováková po mesiacoch podpísala agrément veľvyslanca Ukrajiny

Budapešť 8. augusta (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková v utorok podpísala agrément nového ukrajinského veľvyslanca v Budapešti Sándora Fegyira, čo je súhlas prijímajúcej krajiny s osobou ambasádora. S odvolaním sa na zdroje blízke prezidentskej kancelárii to uviedol server atv.hu, podľa ktorého tento niekoľkomesačný sklz primárne nespôsobila maďarská hlava štátu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Spis nového ukrajinského veľvyslanca doručili do Sándorovho paláca, sídla kancelárie prezidenta Maďarska, zhruba pred tromi mesiacmi.



Server podotýka, že Nováková vždy tvrdo odsudzovala ruskú agresiu na Ukrajine, a dodáva, že 23. augusta sa chystá do Kyjeva. S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym sa stretla v Kyjeve vlani v novembri a niekoľkokrát osobne hovorila aj s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom. Podľa atv.hu maďarská prezidentka už urobila niekoľko gest smerom ku Kyjevu, a takým gestom je aj terajšie vyjadrenie súhlasu.



Server index.hu v júli napísal, že dôvodom zdĺhavého procesu udelenia súhlasu je v skutočnosti to, že Nováková sa celé mesiace nedokázala spojiť Zelenským. V medzinárodnej diplomacii je veľmi nezvyčajné a neslušné, aby najvyšší predstaviteľ krajiny bol nedostupný inej hlave štátu. Je to neslušné voči jej osobe, ale narúša to aj dôstojnosť krajiny, ktorú reprezentuje – čo je nepochopiteľné v prípade Maďarska, ktoré prijalo takmer dva milióny utečencov a nepretržite poskytuje humanitárnu pomoc Ukrajine, konštatoval vtedy index.hu.



Fegyir, bývalý pedagóg Užhorodskej národnej univerzity, v marci pre server hvg.hu potvrdil, že by sa mal stať ukrajinským veľvyslancom v Budapešti.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)