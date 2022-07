Nováková podpísala zákon o zmene daní, ktorý vyvolal vážne protesty

Budapešť 18. júla (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková podpísala v pondelok zákon sprísňujúci podmienky zdaňovania slobodných povolaní. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa Novákovej vyjadrenie zverejnené v pondelok na jej účte na sociálnej sieti Facebook.



Voči tomuto zákonu sa v predchádzajúcich dňoch zdvihla vlna kritiky verejnosti a do ulíc vyšlo množstvo protestujúcich.



Nováková konštatovala, že nenašla dôvod, pre ktorý by sa v prípade tohto zákona musela obrátiť na ústavný súd. Podľa jej vyjadrenia cieľ zmeny, ktorý sa schváleným zákonom sledoval, je "sotva spochybniteľný".



Prezidentka uviedla, že súčasne vníma pobúrenie verejnosti, ktorá zareagovala na rozhodnutie znevýhodňujúce slobodné povolania.



"Pre mnohých bude ťažké rýchlo sa prispôsobiť novej situácii. Chápem, že sa vynárajú otázky. Bolo by bývalo správnejšie o zmenách rozhodnúť po vecnej konzultácii. Aj pri rýchlych zmenách je však oprávnené očakávanie, že vláda patrične pomôže dotknutým," uviedla Nováková, ktorá dodala, že rokovala s premiérom Viktorom Orbánom a s členmi jeho kabinetu. Tí sľúbili, že pri tvorbe vykonávacích predpisov k tomuto zákonu budú uspokojivo zodpovedané všetky oprávnené otázky.



Ekonomická kríza spôsobená vojnou podľa prezidentkiných slov rozvracia všedné dni a budúcnosť sa stáva nepredvídateľnou.



Nízka daňová sadzba, ktorej výhody mohli osoby pracujúce na "voľnej nohe" využívať 20 rokov, sa od 1. septembra tohto roku bude vzťahovať na menšiu skupinu ľudí.



Zahrnutí budú naďalej len živnostníci, ktorých zákazníkmi sú fyzické osoby. Taxikári sú spod opatrení vyňatí. Ak napríklad inštalatér vykonáva prácu pre bytové družstvo alebo spoločnosť - a nie pre súkromnú domácnosť - bude musieť zaplatiť vyššie dane.



Vláda zákon o zmenách týkajúcich sa paušálnej dane pre živnostníkov a malých podnikateľov predložila zákonodarcom minulý týždeň v pondelok. Cieľom vlády je obmedziť možnosť paušálnych platieb z dôvodu zneužívania takejto dane.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)