Nováková rokovala s Morawieckim o maďarsko-poľských vzťahoch i o vojne

Budapešť/Varšava 22. februára (TASR) - Rusko-ukrajinská vojna, ekonomické výzvy, energetická kríza a inflácia boli v stredu hlavnými témami stretnutia poľského premiéra Mateusza Morawieckeho s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou, ktorá do Poľska pricestovala na stretnutie Bukureštskej deviatky (B9). S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Poľsko-maďarské priateľstvo nie je iba historickým heslom, ale realitou súčasnosti. Dúfame, že vojna sa čo najskôr skončí. Sme si však istí, že poľsko-maďarské priateľstvo bude trvať navždy," uviedla maďarská hlava štátu v statuse zverejnenom na Facebooku.



Poľský premiér v úvode schôdzky zdôraznil, že je potrebné sa pripraviť na dlhoročnú ochranu pred ruskou hrozbou, ktorá so sebou prináša aj ekonomické výzvy pre európske krajiny.



"Som rád, že naši maďarskí priatelia chápu rozsah hrozieb, ktoré nás v blízkej budúcnosti čakajú," vyhlásil po schôdzke Morawiecki. Podľa internetového vydania denníka Népszava reagoval na postoj maďarskej vlády k rusko-ukrajinskej vojne a na vzájomné poľsko-maďarské vzťahy, ktoré v poslednom čase ochladli v dôsledku už takmer neskrývaného priateľstva Budapešti s Moskvou.



Do krajín Bukureštskej deviatky patria Bulharsko, Česko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Vo Varšave sa účastníci B9 stretli s americkým prezidentom Joeom Bidenom aj s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.









(spravodajca TASR Ladislav Vallach)