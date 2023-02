Nováková rokovala v Ríme o migrácii, rodine aj fondoch EÚ

Budapešť/Rím 1. februára (TASR) - Ilegálne prisťahovalectvo, podpora tradičných rodinných hodnôt, rozdeľovanie eurofondov a západný Balkán boli témami stredajšieho stretnutia maďarskej prezidentky Katalin Novákovej s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou v Ríme. S odvolaním sa na agentúrz MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Meloniová avizovala, že na summite Európskej únie v Štokholme mieni iniciovať podrobnú diskusiu o ilegálnej migrácii. "Migráciu do EÚ je potrebné zastaviť na hraniciach," zdôraznila.



"Ilegálne prisťahovalectvo je pre Európu hrozbou, ktorú treba zastaviť. Demografické problémy a problémy trhu práce v našom regióne by sa nemali riešiť podporou prisťahovalectva," prezentovala postoj svojej krajiny maďarská prezidentka.



Obe političky sa zhodli na nevyhnutnosti silnej politiky podpory rodiny a na čo najskoršom rozšírení EÚ o šesť krajín západného Balkánu, ktoré by malo byť záujmom nielen týchto krajín, ale aj EÚ.



K eurofondom predsedníčka talianskej vlády povedala, že iniciuje ich flexibilnejšie využívanie, aby spĺňali výzvy terajšej doby. Podľa Novákovej tieto finančné zdroje patria členským štátom a mali by sa uplatňovať také pravidlá ich použitia, ktoré poslúžia záujmom členských krajín i EÚ.



Maďarská hlava štátu sa v pondelok stretla s prezidentom Talianska Sergiom Mattarellom. Hovorili o rusko-ukrajinskej vojne a energetickej kríze. "Zhodli sme sa na tom, že rozpútaním vojny Putin prekročil Rubikon. Naším spoločným cieľom je čo najskôr zastaviť vojnu a dosiahnuť konečne mier," napísala na Facebooku Nováková.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)