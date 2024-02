Nováková sa oficiálne vzdala postu hlavy štátu

Budapešť 12. februára (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková sa v nedeľu už aj oficiálne vzdala postu hlavy štátu. Uviedol to v pondelok server 24.hu s odvolaním sa na Novákovej list adresovaný predsedovi Národného zhromaždenia Lászlóovi Kövérovi, ktorý bol zverejnený na stránke parlamentu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prezidentka v sobotu podvečer vo verejnoprávnej televízii M1 oznámila, že odstupuje z funkcie hlavy štátu. Ako uviedla, udelila milosť, ktorá v mnohých vyvolala nepokoj a zmätok. Podotkla, že amnestiu považuje za azda najcitlivejšiu zo všetkých právomocí hlavy štátu.



Podľa jej tvrdenia sa vlani v apríli rozhodla o udelení amnestie v presvedčení, že bývalý zástupca riaditeľa detského domova v Bicske Endre K., odsúdený za krytie svojho nadriadeného, nezneužíval tamojšie deti. Riaditeľ v domove sexuálne zneužíval deti a mladistvých. Endre K. nielenže vedel, že riaditeľ ústavu obťažoval niekoľko detí, ale v mene jedného z nich napísal aj krivú výpoveď. Nováková priznala, že urobila chybu.



Po prepuknutí kauzy žiadali odstúpenie Novákovej a vyvodenie zodpovednosti exministerky spravodlivosti Judit Vargovej občianske organizácie i opozičné strany.



Vargová minulú sobotu oznámila, že sa vzdáva svojho mandátu a sťahuje sa z verejného života. Kontrasignovala totiž kontroverznú prezidentskú amnestiu podpísanú Novákovou. Vargová pôsobila ako predsedníčka výboru parlamentu pre európske záležitosti a poslankyňa parlamentu. Podľa tlačových správ mala byť lídrom kandidátky strán vládneho bloku Fidesz-KDNP v júnových voľbách do Európskeho parlamentu.



Premiér Viktor Orbán minulý štvrtok v mene vlády predložil do parlamentu novelu ústavy, ktorá by páchateľovi v budúcnosti znemožnila udelenie amnestie v prípade trestných činov spáchaných na maloletých. Tým podľa servera premiér vlastne priznal, že Nováková urobila vážnu chybu.



Maďarsko bude mať nového prezidenta v marci. Vyhlásil to v nedeľu predseda parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz Máté Kocsis v súvislosti s abdikáciou prezidentky. "Ak (Nováková) v nedeľu podpíše demisiu, bude o nej parlament musieť do 15 dní hlasovať. To znamená, že poslanci budú môcť prijať rozhodnutie v prvý deň jarnej schôdze, ktorá bude 26. februára. Potom bude potrebné do 30 dní zvoliť novú hlavu štátu," spresnil Kocsis.