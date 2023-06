Nováková: Sankcie poškodili viac nás ako Rusko

Budapešť 8. júna (TASR) - Sankcie voči Rusku majú síce účinok, avšak viac ubližujú krajinám, ktoré ich zaviedli. Vyplýva to z rozhovoru maďarskej prezidentky Katalin Novákovej pre štvrtkové vydanie švajčiarskeho denníka Neue Zürcher Zeitung (NZZ), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ak pripustíme, že vysoká inflácia v Európe je aj dôsledkom sankcií uvalených na nosičov energie, tak musíme uvažovať o alternatívach," povedala Nováková a dodala, že Maďarsko sa vždy postaví proti opatreniam, ktoré ohrozujú životaschopnosť jeho ekonomiky.



V súvislosti s energetickými vzťahmi Maďarska s Ruskom zdôraznila, že podporuje prehĺbenie čo najväčšej nezávislosti od ruského plynu a ropy. To však podľa jej vyjadrenia bude chvíľu trvať.



O budúcnosti maďarsko-ruských vzťahov prezidentka povedala, že ich rámec vymedzuje členstvo Maďarska v Európskej únii a NATO, pričom na tomto sa nič nezmení.



K rusko-ukrajinskému konfliktu konštatovala, že Ukrajina je suverénnou krajinou, ktorá bola napadnutá susedom a robí všetko, čo je v ľudských silách, aby chránila svojich občanov.



"Ukrajina sa bráni vlastnou silou, aj s podporou mnohých krajín, čo samozrejme ovplyvňuje priebeh vojny. Rusko nemôže dosiahnuť svoje vojenské ciele, to nemôžeme dovoliť," zdôraznila. Pripomenula, že nikto nevie, ako dosiahnuť trvalý a spravodlivý mier.



Prezidentka dodala, že súhlasí s podporou Ukrajiny, ale obáva sa, že vojenská podpora ešte viac rozdúcha vojnu. Ťažké zbrane pre útočné operácie môžu podľa nej viesť k rýchlej eskalácii, ale niečo iné je, ak ide o zbrane určené na ochranu obyvateľstva.



Postojom Maďarska zostáva, že cez svoje územie nedovoľuje dodávku zbraní určených pre Ukrajinu, zdôraznila Nováková. Podľa nej podobne koná aj Švajčiarsko, ktoré navyše nepovoľuje ani dodávky zbraní vyrobených na svojom území.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)