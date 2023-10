Nováková: Urobíme všetko pre vstup krajín západného Balkánu do EÚ

Budapešť/Tirana 16. októbra (TASR) - Maďarsko aj Európska únia potrebujú región západného Balkánu a stabilitu v tomto regióne, pretože bez stability západného Balkánu nemôže byť Európa bezpečná. Vyhlásila to po príchode na summit Berlínskeho procesu v albánskej Tirane maďarská prezidentka Katalin Nováková, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Dnešný deň je dôležitý aj preto, že Maďarsko sa konečne mohlo pripojiť k Berlínskemu procesu a môžeme tak prezentovať postoj Maďarska aj na najvyššej úrovni," cituje maďarská verejnoprávna televízia M1 Novákovú, ktorá podčiarkla, že Maďarsko je jednoznačne za rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu.



Maďarská hlava štátu, ktorú na summit pozval albánsky premiéry Edi Rama, zároveň uviedla, že Maďarsko počas predsedníctva v Rade EÚ (od júla do decembra 2024) bude pracovať na urýchlení procesu prijímania krajín západného Balkánu.



Summit tzv. Berlínskeho procesu slúži spolupráci a integrácii krajín západného Balkánu do EÚ. Berlínsky proces vznikol v roku 2014 ako platforma pre spoluprácu na vysokej úrovni medzi vysokými oficiálnymi predstaviteľmi krajín západného Balkánu Six (WB6), ktoré tvoria Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko a zástupcovia hostiteľských krajín Berlínskeho procesu.