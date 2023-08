Nováková v Kyjeve rokovala so Zelenským a podporila mierové úsilie

Budapešť 24. augusta (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková v stredu v Kyjeve rokovala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zúčastnila sa tiež na summite Krymskej platformy, kde vyjadrila podporu Maďarska v úsilí dosiahnuť mier. TASR o tom informuje na základe vyjadrení Novákovej na sociálnej sieti.



Prezidentka označila rokovania so Zelenským za zmysluplné. Maďarsko sa podľa jej slov pripája do rokovaní o mierovom pláne, ktoré inicioval ukrajinský prezident. Krajiny takisto spolupracujú v oblasti prípadov detí postihnutých vojnou a usilujú sa dosiahnuť čo najskôr pokrok v spojitosti s právami menšín v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine.



Nováková ďalej napísala, že vo svojom prejave na stredajšom summite Krymskej platformy privítala spoločné vyhlásenia členských krajín EÚ. "Ukrajina má právo vyhlásiť, že vojna sa začala na Kryme a mala by sa skončiť vrátením Krymu Kyjevu," uviedla.



"Zdôraznila som, že Maďarsko je odhodlané podporiť všetky iniciatívy zamerané na dosiahnutie mieru," priblížila. Maďarsko podľa nej dáva podporu mieru najavo prostredníctvom viacerých pomocných programov pre Ukrajinu. Patrí tam humanitárna pomoc a podpora v oblasti vzdelávania a výcviku.



"Venujem sa predovšetkým ochrane práv detí," zdôraznila ďalej Nováková. Dodala, že deti sú v čase konfliktu najviac zraniteľné, nesmú byť na strane porazených a nemôžu byť od svojich rodín odobrané silou. Pripomenula, že nie je len prezidentkou, ale aj matkou troch detí.



Nováková Zelenského návštevu Zakarpatskej oblasti označila za zmysluplnú. Pripomenula jeho vyjadrenie, že Zakarpatsko môže byť zdrojom možností v budúcnosti pri obnove Ukrajiny.



Zelenskyj sa Novákovej poďakoval za návštevu i účasť na treťom summite Krymskej platformy. Rokovali podľa jeho slov aj o možnom začlenení Ukrajiny do EÚ a NATO či možnostiach rozvoja vzájomných vzťahov.



Krymská platforma je medzinárodná diplomatická iniciatíva Kyjeva s cieľom hľadať cesty k obnoveniu ukrajinskej vlády nad anektovaným Krymom. Prvý summit platformy sa konal v auguste 2021.



Európska únia v stredu oznámila, že pripravuje ďalší balík finančnej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur, z ktorého sa bude čerpať niekoľko rokov. Predseda Európskej rady Charles Michel tiež povedal, že EÚ stojí za Ukrajinou v jej boji za slobodu a bude jej pomáhať pri obnove.