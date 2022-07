Nováková v Ľubľane rokovala s Pahorom aj o vplyvoch vojny na Ukrajine

Budapešť/Ľubľana 15. júla (TASR) - Európa musí zostať jednotná v prijímaní opatrení týkajúcich sa vojny na Ukrajine, treba však brať do úvahy aj vplyv rozhodnutí, ktoré by mali postihovať v prvom rade ruského agresora. Povedala to v piatok v Ľubľane maďarská prezidentka Katalin Nováková po schôdzke s prezidentom Slovinska Borutom Pahorom, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.



Vojna podľa slov maďarskej hlavy štátu prináša množstvo výziev v oblasti energetiky, rastu cien či migračného tlaku.



"Na riešenie výziev potrebujeme stabilitu," podčiarkla Nováková a dodala, že k tomu sú potrebné aj peniaze. "Maďarsko sa musí dostať k fondom Európskej únie, na ktoré má nárok," zdôraznila v súvislosti so sporom medzi Bruselom a Budapešťou v otázke schválenia maďarského národného plánu obnovy a odolnosti.



Pahor ocenil, že Nováková si vybrala spomedzi susedných krajín na oficiálnu návštevu ako prvé Slovinsko a podotkol, že v terajších mimoriadne komplikovaných geopolitických časoch je potrebné mať priateľov. "Nemusíme mať vo všetkom totožné postoje, musíme sa však snažiť o pochopenie a vzájomnú úctu," povedal.



Slovinský prezident sa poďakoval Novákovej za podporu postoja Slovinska v otázke prijatia Bosny a Hercegoviny do EÚ a vyzdvihol skutočnosť, že Maďarsko i Slovinsko majú príkladný vzťah k svojim národnostným spoločenstvám.



Pahor pripomenul, že podľa slovinskej vlády v súčasnosti nie je taký výrazný migračný tlak, pre ktorý by bolo opodstatnené zachovanie hraničných zábran medzi Slovinskom a Chorvátskom, preto plot zlikvidujú. Nováková na jeho slová zareagovala slovami, že Maďarsko si ctí rozhodnutie Slovinska, avšak Budapešť naopak posilňuje ochranu svojich hraníc.