Nováková spolu so Zemanom odsúdili Putinovu agresiu na Ukrajine

Budapešť/Praha 7. júna (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková spolu s prezidentom Českej republiky Milošom Zemanom odsúdili v utorok v Prahe "Putinovu agresiu" na Ukrajine a deklarovali všetku potrebnú pomoc utečencom z Ukrajiny. O prvom dní Novákovej dvojdňovej oficiálnej návštevy Česka informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na spravodajský server mandiner.hu.



Najvyššia maďarská predstaviteľka rokovala so Zemanom okrem vojny na Ukrajine aj o dvojstrannej vzájomnej spolupráci Maďarska a Česka v oblastiach zbrojného priemyslu a energetiky, o spolupráci v zoskupení Vyšehradská štvorka (V4), ako aj o politike podpory rodiny.



V súvislosti s vojnou na Ukrajine Nováková podčiarkla, že jej krajina realizuje historicky najväčšiu humanitárnu akciu. Prezidentka vyjadrila radosť z toho, že sa podarilo dosiahnuť konsenzus v otázke šiesteho balíka protiruských sankcií Európskej únie. "Za dobré považujeme tie sankcie, ktoré spôsobia viac škôd agresorovi než tomu, kto ich zavádza," povedala.



"Nie tá sankčná politika je dobrá, ktorou sa sami strelíme do nohy," dodal Zeman, podľa ktorého Maďarsko nie je so svojím postojom osamotené, pričom poznamenal, že v podstate s ním súhlasí.



K nadchádzajúcemu českému predsedníctvu v Rade EÚ Nováková povedala, že ráta s českým pragmatizmom a že Česko sa sústredí na skutočne dôležité otázky.



"Spolupráca V4 pokračuje na najvyššej – prezidentskej úrovni. Naše záujmy ukazujú rovnakým smerom, dejiny máme v mnohom podobné, preto máme viac pochopenia pre rôzne postoje. Aj keď sa vo všetkom nezhodneme, vždy existujú spoločné témy, na ktorých môžeme spolupracovať," konštatovala maďarská prezidentka, ktorá súčasný stav vyšehradskej spolupráce označila za dobrý.



Zeman sa podľa internetovej stránky verejnoprávnej televízie ČT24 vyjadril proti zvoľneniu, prípadne ukončeniu spolupráce V4. "Stredná Európa je pre nás prirodzeným prostredím, ktoré nás vyzýva na spoluprácu medzi štátmi V4. Myslím si, že je to skrytá sila v rámci celej Európy," reagovala Nováková, ktorá sa v stredu – v závere oficiálneho programu svojej návštevy - stretne aj s predsedom českej vlády Petrom Fialom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)