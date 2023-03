Nováková v Prahe: V rámci V4 dokážeme spolupracovať efektívnejšie

Budapešť/Praha 3. marca (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková vyjadrila v piatok v Prahe podporu spolupráci Vyšehradskej štvorky (V4). Po schôdzke s odchádzajúcim prezidentom Českej republiky Milošom Zemanom povedala, že verí, že Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko dokážu v rámci V4 spolupracovať efektívnejšie v ekonomickej oblasti, pričom tieto krajiny spájajú aj historické väzby.



S odvolaním sa na priamy prenos spoločnej tlačovej konferencie prezidentov, zverejnený serverom idnes.cz, o tom informuje spravodajca TASR.



Za zachovanie formátu V4 sa vyjadril aj Zeman. Vyzdvihol rôznorodosť vo V4, ktorú označil za obohacujúcu, na rozdiel od ochudobňujúcej vynútenej jednomyseľnosti. Český prezident súčasne odsúdil pokusy "niektorých nie príliš zrelých politikov" o rozbitie V4.



Maďarská prezidentka podčiarkla nutnosť hovoriť aj o otázkach a problémoch, v ktorých krajiny V4 majú odlišné názory. "Verím, že aj schôdzka s Petrom Pavlom nás presvedčí o tom, že sa nám vyplatí bojovať za zachovanie V4," dodala Nováková. V českej metropole sa má stretnúť aj s Pavlom, ktorý prezidentský úrad prevezme od Zemana 9. marca.



Pavel sa k spolupráci krajín V4 vyjadril skepticky. "Ak sa nedokážeme dohodnúť na základných otázkach, ako je vzťah s Ruskom a pomoc Ukrajine, je otázkou, či máme v takomto zoskupení zostať, alebo či existuje nádej na životaschopnú zmenu," povedal 27. februára.



Nováková sa so Zemanom zhodli aj v postoji k vojne na Ukrajine, ktorú odsúdili. "Odsudzujeme agresiu Ruska Vladimira Putina. Sme zástancami Ukrajiny a jej územnej integrity," ubezpečila Nováková. Zeman Maďarsko zaradil medzi krajiny, ktoré by mohli byť sprostredkovateľom medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá podľa jeho slov čelí agresii svojho väčšieho suseda.



K ratifikácii vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie maďarským parlamentom prezidentka povedala, že ide o kľúčovú otázku, ktorú treba dôkladne zvážiť. Hlasovať by o tom mali maďarskí poslanci v polovici mája. "Dúfam, že to bude rýchle a racionálne rozhodnutie," dodala s poznámkou, že zrejme Maďarsko nebude poslednou krajinou, ktorá rozšírenie NATO ratifikuje.



Pavel pred stretnutím s Novákovou povedal, že je to predovšetkým neformálna zdvorilostná návšteva, aby sa spoznali a nadviazali vzťahy. Žiadne zvláštne okruhy otázok pre tieto schôdzky podľa neho nie sú pripravené.









(spravodajca TASR Ladislav Vallach)