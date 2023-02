Nováková: Vstup Severného Macedónska do EÚ má strategický význam

Budapešť/Skopje 6. februára (TASR) - Integrácia Severného Macedónska do Európskej únie je dôležitou otázkou, pretože stabilita západného Balkánu je kľúčom k bezpečnosti Európy, ako aj k boju proti ilegálnej migrácii. Podľa agentúry MTI to v pondelok vyhlásila maďarská prezidentka Katalin Nováková v Skopje po schôdzke s prezidentom Severného Macedónska Stevom Pendarovským, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarská prezidentka podotkla, že dobrý vzťah jej krajiny so Severným Macedónskom je mimoriadne dôležitý a že integrácia západného Balkánu je v záujme celej Európy. Zdĺhavé čakanie Severného Macedónska na členstvo v EÚ označila za nespravodlivé a dodala, že obyvateľstvo Severného Macedónska môže stratiť nadšenie pre EÚ.



"Vstup Severného Macedónska do EÚ má strategický význam aj pre Maďarsko. Severné Macedónsko sa snaží čerpať zo skúseností z regionálnej spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky," povedal Pendarovski.



Prezidenti odsúdili ruskú agresiu a vyjadrili podporu územnej celistvosti a suverenite Ukrajiny. "V našom spoločnom záujme je čo najskôr nastoliť prímerie na Ukrajine a začať mierové rokovania," zdôraznila Nováková, ktorá spoločne s prezidentom Severného Macedónska vyjadrila sústrasť pozostalým obetí zemetrasenia v Turecku a Sýrii.