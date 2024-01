Nováková vyzvala Orbána a premiéra Švédska k dialógu o vstupe do NATO

Budapešť 24. januára (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková v stredu vyzvala predsedov vlád Maďarska a Švédska, aby rokovali o ratifikácii vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Turecko ratifikovalo vstup Švédska do NATO. Teraz sme my na rade. Vyzývam na rokovania premiérov (Maďarska a Švédska). Môj postoj k členstvu Švédska je rovnaký ako predtým: existuje viac kladov, ako záporov," napísala prezidentka na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



"Podporujem, aby sa Švédsko stalo čo najskôr členom NATO," vyhlásila vlani v novembri v Bruseli prezidentka, pripomína server atv.hu. Zámerom Novákovej i premiéra Orbána podľa tohto zdroja bolo, aby Maďarsko nebolo posledné, kto ratifikuje vstup Švédska do NATO.



Švédska diplomacia v utorok uviedla, že nevidí význam prípadného stretnutia premiéra Ulfa Kristerssona s Viktorom Orbánom na tému vstupu tejto severskej krajiny do NATO.



Švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström takmer okamžite reagoval na utorňajšiu Orbánovu pozvánku adresovanú Kristerssonovi. Pre denník Dagens Nyheter vyjadril Billström otvorenosť Štokholmu k dialógu s Budapešťou, s maďarským premiérom však podľa jeho slov zatiaľ nemá význam rokovať.



Turecký parlament v utorok večer schválil vstup Švédska do NATO.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)