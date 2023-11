Nováková začala trojdňovú návštevu Belgicka, rokovala s premiérom

Budapešť/Brusel 8. novembra (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková v stredu pricestovala do Belgicka na trojdňovú návštevu. V úvode sa stretla s predsedom belgickej vlády Alexandrom de Croom, s ktorým zhodnotili prípravy na budúcoročné predsedníctva svojich krajín v Rade Európskej únie. Nováková to uviedla na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Som rada, že premiér považuje za dôležitú aj otázku demografie, ktorá bude jednou z prioritných tém maďarského predsedníctva v roku 2024," napísala maďarská hlava štátu.



Nováková má v Bruseli rokovať okrem iných aj s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.



Server atv.hu v tejto súvislosti uviedol, že Nováková so Stoltenbergom môže hovoriť aj o ratifikácii vstupu Švédska do NATO, keďže maďarský a turecký parlament tento krok ešte stále neurobili.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)