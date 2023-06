Nováková zdôraznila význam stability a mieru na západnom Balkáne

Budapešť/Tirana 1. júna (TASR) - Na západnom Balkáne je najdôležitejšia stabilita a mier, situácia tam môže ľahko eskalovať a môže vzniknúť vojnová situácia, vyhlásila vo štvrtok v Tirane maďarská prezidentka Katalin Nováková po stretnutí s albánskym prezidentom Bajramom Begajom. S odvolaním sa na server origo.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Stabilita západného Balkánu je kľúčom k stabilite Európy, mier západného Balkánu je kľúčom k mieru v Európe," povedala Nováková v úvode dvojdňovej oficiálnej návštevy Albánska. Podľa nej je preto dôležité, aby krajiny tohto regiónu vstúpili čo najskôr do Európskej únie.



Stabilita a mier sú podľa nej na západnom Balkáne najdôležitejšie. "Aj v tomto regióne môže situácia ľahko eskalovať, a tak sa ľahko môžeme ocitnúť vo vojnovej situácii," dodala s poznámkou, že v súvislosti s Kosovom záujmom Maďarska je zmiernenie tamojšieho napätia.



"Viedli sme dlhú a priateľskú diskusiu o aktuálnom dianí v regióne a o procese integrácie do EÚ," povedal Begaj. Albánska hlava štátu vyjadrila sústrasť zraneným maďarským vojakom. Prezident pripomenul, že maďarsko-albánske priateľstvo siaha niekoľko storočí do minulosti, ocenil skutočnosť, že Maďarsko podporuje integráciu Albánska do EÚ.



K situácii v Kosove albánsky prezident vyzval na trpezlivosť a urovnanie tamojšej situácie. "Je potrebné dosiahnuť naplnenie už uzavretých dohôd," dodal Begaj.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)