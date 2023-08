Nováková: Zelenskyj sľúbil Maďarom to, čo Ukrajinci dostanú v Maďarsku

Budapešť 28. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril pripravenosť poskytnúť maďarskej menšine na Ukrajine to, čo dostávajú príslušníci ukrajinskej menšiny žijúcej v Maďarsku. Maďarská prezidentka Katalin Nováková to uviedla v pondelok zverejnenom rozhovore pre server index.hu v súvislosti s jej minulotýždňovou návštevou Ukrajiny, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Nováková minulú stredu v Kyjeve rokovala so Zelenským a zúčastnila sa tiež na summite Krymskej platformy, kde vyjadrila podporu snahám o dosiahnutie mieru.



Prezidentka v rozsiahlom rozhovore pre index.hu podotkla, že teraz mala prvýkrát možnosť viesť dlhšiu diskusiu so Zelenským medzi štyrmi očami, v rámci ktorej sa ukrajinský prezident poďakoval Maďarsku za doterajšiu pomoc a podporu Zakarpatskej oblasti.



Podľa jej slov spoločným záujmom Ukrajiny i Maďarska je, aby približne 150.000 Maďarov žijúcich na Ukrajine mohlo naplno uplatňovať svoje menšinové práva.



"Netajila som sa tým, že v tomto smere je teraz potrebný už výrazný pokrok," vyhlásila s poznámkou, že so Zelenským sa dohodli na vecných krokoch v záujme zakarpatských Maďarov.



Príslušníci ukrajinskej menšiny žijúci v Maďarsku požívajú veľmi rozsiahle práva, čo je v poriadku, povedala Nováková. Zelenskyj podľa jej vyjadrenia reagoval prísľubom, že to, čo dostávajú príslušníci ukrajinskej menšiny v Maďarsku, je Kyjev pripravený poskytnúť aj príslušníkom maďarskej menšiny na Ukrajine.