Novavax začal testovať svoju vakcínu proti covidu pre tínedžerov

Washington 3. mája - Americká biotechnologická firma Novavax v pondelok informovala, že začala na deťoch klinicky testovať svoju vakcínu proti chorobe COVID-19. Testovanie sa uskutoční v rámci programu, do ktorého bude zapojených 3000 tínedžerov vo veku od 12 do 17 rokov.



Spoločnosť spresnila, že testovať sa bude "účinnosť (a) bezpečnosť" vakcíny, pričom účastníci budú dostávať buď vakcínu, alebo placebo, a to v dvoch dávkach s odstupom 21 dní. Účastníci budú sledovaní až dva roky po podaní injekcií.



Vakcína spoločnosti Novavax nie je zatiaľ povolená v žiadnej krajine, a to ani na očkovanie dospelých. Spoločnosť však plánuje "v druhom štvrťroku 2021" podať žiadosť o povolenie na núdzové použitie v Británii, po ktorej by mali nasledovať USA.



Koncom januára spoločnosť Novavax oznámila, že klinické štúdie jej vakcíny uskutočnené v Británii na vzorke 15.000 dospelých preukázali účinnosť vakcíny 89,3 percenta.



Vakcína Novavax využíva odlišnú technológiu ako očkovacie látky, ktoré sa už bežne používajú vo svete: je založená na proteíne vyrobenom zo sekvencie RNA prvého kmeňa koronavírusu.



Táto očkovacia látka sa môže skladovať pri teplote od 2 do 8 stupňov Celzia.



O schválenie svojej vakcíny proti novému koronavírusu aj pre deti vo veku od 12 do 15 rokov požiadalo minulý týždeň Európsku agentúru pre lieky (EMA) aj konzorcium Pfizer/BioNTech. Vakcínou od spoločností Pfizer/BioNTech sa zatiaľ môžu očkovať osoby nad 16 rokov.



Testovanie svojich vakcín pre ich použitie u dospievajúcej mládeže uskutočňujú aj ďalšie farmaceutické spoločnosti, napríklad Moderna či Johnson & Johnson.



Povolenie použitia vakcín proti covidu u detí sa považuje za zásadný krok smerom k dosiahnutiu kolektívnej imunity. V porovnaní s dospelými ochorie na covid oveľa menej detí, pričom väčšina z nich má počas choroby mierne či žiadne príznaky. Deti však môžu byť infikované a vírus šíriť ďalej, poznamenala AFP.