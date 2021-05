Novavax žiadosť o schválenie vakcíny v najbližšej dobe nepodá

Washington 11. mája (TASR) – Americká biotechnologická spoločnosť Novavax v pondelok oznámila, že odkladá podanie žiadosti o schválenie svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v Európe a USA. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s tým, že ide o nepriaznivú správu pre chudobné krajiny, ktoré sa chcú čo najskôr dostať k očkovacím látkam.



Spoločnosť Novavax teraz dúfa, že o schválenie použitia svojej vakcíny požiada regulačné úrady v Európe a USA v treťom štvrťroku aktuálneho roka. Uviedla to vo vyhlásení, v ktorom informovala aj o tom, že sa jej akcie prepadli o 12 percent.



Vakcína od spoločnosti Novavax by sa mala stať kľúčovou súčasťou programu COVAX, medzinárodnej iniciatívy, ktorej cieľom je zabezpečiť prístup k vakcínam aj pre chudobnejšie krajiny sveta.



Spoločnosť Novavax sídliaca v americkom štáte Maryland vyvinula vakcínu NVX-CoV2373 proti koronavírusu, ktorá obsahuje laboratórne vyrobené časti tzv. spike proteínu. Obsahuje okrem toho pomocnú látku, ktorej úlohou je posilnenie imunitnej odpovede na vakcínu. Skladovať sa môže pri teplote od 2 do 8 stupňov Celzia. Novavax takisto vyvinula aj vakcínu NanoFlu proti sezónnej chrípke.



Jej vakcína proti covidu s názvom NVX-CoV2373 preukázala v tretej fáze klinických testov v Británii 89,7-percentnú ochranu pred ochorením COVID-19 a až 100-percentnú ochranu pred závažným priebehom tohto ochorenia.



Novavax v pondelok tiež oznámila, že jej kombinovaná vakcína - proti ochoreniu COVID-19 i chrípke, ktorá spája vakcíny NanoFlu a NVX-CoV2373 - preukázala v predklinických testoch dobrú účinnosť. Spoločnosť uviedla, že predklinické štúdie, potvrdili zvýšenú úroveň protilátok voči obom chorobám u škrečkov i fretiek.



„Chrípka napriek svojmu zníženému výskytu počas pandémie ochorenia COVID-19 zostáva závažnou hrozbou pre zdravie verejnosti na celom svete, pričom potreba všestranných a účinných vakcín je rovnako dôležitá ako kedykoľvek predtým, a to vrátane tých proti chrípke," uviedol Gregory Glenn, ktorý je v spoločnosti Novavax vedúcim sekcie pre výskum a vývoj vakcín.