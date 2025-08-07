< sekcia Zahraničie
Nové archeologické múzeum v Gíze otvoria 1. novembra
Komplex v hodnote jednej miliardy dolárov sa nachádza v blízkosti pyramíd v Gíze.
Autor TASR
Káhira 7. augusta (TASR) - Egypt oznámil, že jeho dlho očakávané nové archeologické múzeum po viacerých odkladoch oficiálne otvoria 1. novembra. Informuje o tom tlačová agentúra AFP. Komplex v hodnote jednej miliardy dolárov sa nachádza v blízkosti pyramíd v Gíze.
Úrady dúfajú, že Veľké egyptské múzeum (GEM), ktoré sa pýši pokladmi faraóna Tutanchamóna a zbierkou ďalších viac ako 100.000 starovekých egyptských artefaktov, priláka návštevníkov z celého sveta. Oficiálne zdroje uvádzajú, že s rozlohou 50 hektárov bude GEM najväčším múzeom na svete venovaným jednej civilizácii.
Egyptský premiér Mustafá Madbúlí na zasadnutí vlády oznámil, že prezident Abdal Fattáh Sísí schválil nový termín otvorenia. Dodal, že slávnostné sprístupnenie múzea bude „výnimočná udalosť“, ktorá ľudstvu predstaví kultúrne dedičstvo Egypta.
Otvorenie bolo pôvodne stanovené na 3. júla, ale Káhira ho odložila po tom, ako Izrael 13. júna zaútočil na iránske jadrové zariadenia, čo vyvolalo 12-dňovú vojnu, v dôsledku ktorej sa uzavrel vzdušný priestor nad veľkou časťou Blízkeho východu.
Projekt čelil sérii prekážok vrátane politických nepokojov a dôsledkov covidovej pandémie. Úrady predpokladajú, že múzeum ročne priláka päť miliónov návštevníkov, čo výrazne podporí cestovný ruch, ktorý je pre Egypt kľúčový zdroj príjmov.
