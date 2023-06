Nové berlínske múzeum Humboldt Forum navštívili už tri milióny ľudí

Berlín 27. júna (TASR) - Už tri milióny ľudí navštívili zrekonštruovaný pruský Kráľovský palác v Berlíne, uviedol v pondelok jeho riaditeľ Hartmut Dorgerloh. Tento kontroverzný projekt bol sprístupnený verejnosti v júli 2021. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Budova za 680 miliónov eur spája barokový a moderný štýl. Pôvodný palác z 15. storočia poškodilo bombardovaním počas druhej svetovej vojny a v roku 1950 ho úrady komunistickej východonemeckej NDR dali zbúrať. Jeho rekonštrukcia sa začala v roku 2013 a dokončili ju o sedem rokov neskôr.



Palác v historickom centre nemeckej metropoly je sídlom múzea Humboldt Forum venovaného dejinám ľudstva, umeniu a kultúre. Inštitúcia bola pomenovaná na počesť pruských učencov Wilhelma a Alexandra von Humboldtovcov a obsahuje artefakty z Ázie, Afriky, Ameriky a Oceánie.



Vďaka tomu sa múzeum dostalo do stredobodu súčasných diskusií o dôsledkoch kolonializmu, ako aj o vrátení predmetov z obdobia európskeho prieskumu a dobývania do krajín pôvodu.



Dorgerloh však tvrdí, že Humboldt Forum sa stalo "uznávaným miestom výstav a podujatí". Táto ustanovizeň by sa mala naďalej rozvíjať ako miesto, "ktoré vytvára vzťahy na celom svete a kde sa s ohľadom na aktuálne globálne problémy spoločne učíme o nových veciach a spochybňujeme známe", povedal.