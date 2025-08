Nové boje v provincii Suwajdá si vyžiadali najmenej štyri obete

Damask 3. augusta (TASR) — Najmenej štyri obete si v nedeľu vyžiadali nové boje v provincii Suwajdá ležiacej na juhu Sýrie, kde žijú prevažne príslušníci etnicko-náboženskej menšiny drúzov. Uviedlo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Provincia Suwajdá bola v júli dejiskom krvavých bojov medzi drúzmi a sunnitskými beduínmi, ktoré sa snažili zastaviť sily lojálne vláde. V bojoch, ktoré ukončilo prímerie oznámené 19. júla, zahynulo najmenej 1400 ľudí, situácia v oblasti však zostala napätá.



Podľa SOHR v bojoch s členmi miestnych frakcií v okolí „kľúčového kontrolného bodu“ Tal Hadíd ležiaceho na západe provincie prišli v nedeľu o život traja príslušníci sýrskych bezpečnostných síl a jeden „miestny bojovník“.



SOHR pripomína, že Tal Hadíd sa nachádza v relatívne vysokej nadmorskej výške, čo umožňuje každému, kto ho kontroluje, sledovať dianie v širokom okolí.



Boje vypukli aj v okolí mesta Thála, výbuchy a streľba boli počuť i v rôznych častiach mesta Suwajdá, uvádza SOHR.



Podľa SOHR a miestnych obyvateľov vládne sily podporované miestnymi ozbrojenými skupinami provinciu Suwajdá obkľúčili. Cesta spájajúca mesto Suwajdá so sýrskou metropolou Damask je od 20. júla uzavretá. Damask obviňuje z jej blokovania drúzov, podľa SOHR sú však za tým skupiny podporujúce vládu.



Organizácia Spojených národov vyslala do provincie Suwajdá niekoľko humanitárnych konvojov, zdroj zo sýrskeho ministerstva vnútra však v nedeľu pre sýrsku štátnu televíziu uviedol, že humanitárny koridor bol dočasne uzavretý, kým nebude oblasť zabezpečená, keďže zločinecké skupiny porušili prímerie.