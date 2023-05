Nové čínske dopravné lietadlo domácej výroby absolvovalo svoj prvý let

Peking 28. mája (TASR) - Čínske prvé dopravné lietadlo domácej výroby s typovým označením C919 v nedeľu absolvovalo svoj prvý komerčný let zo Šanghaja do Pekingu. Stroj vyrobený štátnou spoločnosťou Comac má podľa spravodajskej stanice BBC konkurovať strojom ako Boeing 737 či Airbus A320, informuje TASR.



Let nového lietadla zo Šanghaja do Pekingu trval približne tri hodiny a absolvovalo ho viac ako 130 cestujúcich. Celková kapacita stoja je 164 osôb.



Hoci lietadlo C919 vyrobila čínska spoločnosť, pri jeho výrobe bolo použité množstvo komponentov – ako napríklad elektronika či motory – zo západných krajín, upozorňuje Reuters.



Čínska štátna firma Comac plánuje v priebehu nasledujúcich piatich rokov každoročne vyrobiť 150 lietadiel C919 a dodáva, že už dostala objednávky na viac ako 1200 strojov. Päť lietadiel si objednali aj čínske štátne aerolínie China Eastern Airlines.



Čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý bol pred niekoľkými rokmi odfotografovaný v cvičnom kokpite C919, označil nové lietadlo za jeden z najväčších inovatívnych úspechov Číny.