Nové kategórie Grammy zahŕňajú i hudobnú cenu pre Afriku

New York 14. júna (TASR) - Na budúcoročnom udeľovaní amerických hudobných cien Grammy budú figurovať nové kategórie vrátane ceny za najlepší africký hudobný výkon, oznámila v utorok Národná akadémia hudobného umenia a vied (NARAS). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Okrem ceny za nahrávku, ktorá využíva "jedinečné miestne výrazy z celého afrického kontinentu", sa na 66. ročníku týchto prestížnych hudobných cien udelí aj trofej za najlepší alternatívny jazzový album (Best Alternative Jazz Album) a najlepšiu popovú tanečnú skladbu (Best Pop Dance Recording).



Zmienená nová cena za nahrávky africkej hudby (Best African Music Performance) sa týka jednotlivých skladieb alebo singlov a je žánrovo rôznorodá. Zahŕňa okrem iného žánre afrobeat, highlife, bongo flava, ghanský drill, genge, amapiano, kizomba, chimurenga, fuji alebo ethio-jazz, uviedla NARAS.



Piesne afrických hudobníkov už dlho dominujú v kategóriách "globálnej hudby" (Best Global Music Album a Best Global Music Performance), kde sa pravidelne objavujú umelci ako Angélique Kidjová a Burna Boy. Nová kategória je snahou lepšie oceniť vplyv hudby z afrického kontinentu na medzinárodné trendy.



O nominácie na Grammy 2024 sa bude môcť uchádzať hudba vydaná v období od 1. októbra 2022 do 15. septembra 2023.