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Nové krajne pravicové hnutie v Taliansku predbehlo Berlusconiho stranu
Vyplýva to z prieskumu zverejneného v utorok.
Autor TASR
Rím 1. septembra (TASR) - Talianske krajne pravicové hnutie Národná budúcnosť (FN) vedené bývalým armádnym generálom Robertom Vannaccim v prieskumoch verejnej mienky predbehlo stranu Vpred Taliansko (Forza Italia - FI), ktorá je súčasťou vládnej koalície.
Vyplýva to z prieskumu zverejneného v utorok. Vannacciho hnutie sa tak len sedem mesiacov po svojom vzniku stalo štvrtou najpopulárnejšou politickou silou v krajine, doplnila agentúra Reuters, píše TASR.
Hnutie FN vzniklo vo februári po tom, ako Vannacci odišiel z koaličnej strany Liga (LSP). Jeho politické hnutie je založené na ostrom odpore voči masovej migrácii a obrane toho, čo Vannacci označuje za tradičné hodnoty.
Popularita jeho hnutia už dlhodobo prevyšuje obľúbenosť LSP, ktorej v najnovšom prieskume agentúry SWG vyjadrilo podporu 5,7 percenta respondentov.
Vannacciho hnutie v prieskume predbehlo aj stranu FI, ktorú založil Silvio Berlusconi a ktorá je v súčasnosti druhou najsilnejšou vo vládnej koalícii premiérky Giorgie Meloniovej. Kým FI získala podporu 7,1 percenta respondentov, FN si vybralo 7,5 percenta opýtaných.
Meloniovej vládna koalícia v súčasnosti v prieskumoch mierne zaostáva za stredoľavým blokom vedeným Demokratickou stranou (PD). Meloniovej strana Bratia Talianska (FdI) je s podporou 26,8 percenta naďalej najsilnejšou politickou silou, ale táto podpora v posledných mesiacoch klesá.
Zatiaľ nie je jasné, či sa Vannacciho FN pripojí ku Meloniovej koalícii. Túto možnosť lídri strán zatiaľ prijímajú vlažne.
Premiérka, ktorej nádeje na získanie ďalšieho mandátu sú pod rastúcim tlakom, sa snaží v parlamente presadiť volebnú reformu. Opozičné strany a niektorí analytici ju označujú za pokus zlepšiť vyhliadky súčasnej vlády a znevýhodniť stredoľavicu. Koalícia túto kritiku odmieta. Tvrdí, že reforma, ktorú má Senát schváliť ešte tento mesiac po tom, ako ju odobrila Poslanecká snemovňa, má iba zabezpečiť, aby voľby viedli k vzniku stabilných vlád.
Reuters poznamenal, že výsledky najnovšieho prieskumu agentúry SWG v zásade potvrdili prieskum agentúry BiDiMedia z konca augusta.
Vyplýva to z prieskumu zverejneného v utorok. Vannacciho hnutie sa tak len sedem mesiacov po svojom vzniku stalo štvrtou najpopulárnejšou politickou silou v krajine, doplnila agentúra Reuters, píše TASR.
Hnutie FN vzniklo vo februári po tom, ako Vannacci odišiel z koaličnej strany Liga (LSP). Jeho politické hnutie je založené na ostrom odpore voči masovej migrácii a obrane toho, čo Vannacci označuje za tradičné hodnoty.
Popularita jeho hnutia už dlhodobo prevyšuje obľúbenosť LSP, ktorej v najnovšom prieskume agentúry SWG vyjadrilo podporu 5,7 percenta respondentov.
Vannacciho hnutie v prieskume predbehlo aj stranu FI, ktorú založil Silvio Berlusconi a ktorá je v súčasnosti druhou najsilnejšou vo vládnej koalícii premiérky Giorgie Meloniovej. Kým FI získala podporu 7,1 percenta respondentov, FN si vybralo 7,5 percenta opýtaných.
Meloniovej vládna koalícia v súčasnosti v prieskumoch mierne zaostáva za stredoľavým blokom vedeným Demokratickou stranou (PD). Meloniovej strana Bratia Talianska (FdI) je s podporou 26,8 percenta naďalej najsilnejšou politickou silou, ale táto podpora v posledných mesiacoch klesá.
Zatiaľ nie je jasné, či sa Vannacciho FN pripojí ku Meloniovej koalícii. Túto možnosť lídri strán zatiaľ prijímajú vlažne.
Premiérka, ktorej nádeje na získanie ďalšieho mandátu sú pod rastúcim tlakom, sa snaží v parlamente presadiť volebnú reformu. Opozičné strany a niektorí analytici ju označujú za pokus zlepšiť vyhliadky súčasnej vlády a znevýhodniť stredoľavicu. Koalícia túto kritiku odmieta. Tvrdí, že reforma, ktorú má Senát schváliť ešte tento mesiac po tom, ako ju odobrila Poslanecká snemovňa, má iba zabezpečiť, aby voľby viedli k vzniku stabilných vlád.
Reuters poznamenal, že výsledky najnovšieho prieskumu agentúry SWG v zásade potvrdili prieskum agentúry BiDiMedia z konca augusta.