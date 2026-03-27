< sekcia Zahraničie
Nové letecké linky prepojili Gdansk s Bratislavou a Popradom
Majú podporiť mobilitu, cestovný ruch, obchodné kontakty.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Gdansk 27. marca (TASR) - Letecké spoločnosti WizzAir a Ryanair vo štvrtok spustili nové priame linky z Gdanska do Bratislavy a Popradu, ktoré majú podporiť mobilitu, cestovný ruch, obchodné kontakty aj medziľudské väzby medzi Slovenskom a Poľskom. Pri tejto príležitosti navštívila metropolu severného Poľska veľvyslankyňa SR Andrea Elscheková Matisová, informuje varšavský spravodajca TASR na základe piatkovej správy veľvyslanectva.
Nové letecké spojenia podľa ambasádorky predstavujú významný krok v rozvoji bilaterálnych vzťahov. „Ide o dôležitý impulz pre ďalšie zbližovanie krajín, ľudí a regiónov,“ uviedla Elscheková Matisová. Zároveň poukázala na možnosti rozvoja podnikateľských, kultúrnych aj akademických kontaktov.
Počas návštevy rokovala s predstaviteľmi mesta a regiónu o rozvoji dopravného prepojenia, investícií a spolupráce na regionálnej úrovni. Témami boli aj energetika, infraštruktúra a rastúci význam Gdanska ako logistického uzla.
Rozhovory podľa účastníkov potvrdili obojstranný záujem o prehlbovanie spolupráce najmä v oblasti turizmu, podnikateľských misií a samosprávnych partnerstiev medzi Slovenskom a Pomoranskom.
Veľvyslankyňa zároveň upozornila na význam miestneho letiska v rámci celej krajiny. „Je to tretie najväčšie letisko v Poľsku podľa počtu cestujúcich,“ uviedla s tým, že vlani odbavilo približne 7,5 milióna cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast približne o desať percent. Ponúka takmer sto pravidelných spojení do 27 krajín.
Zaradenie Bratislavy a Popradu medzi tieto destinácie podľa Elschekovej Matisovej rozširuje možnosti hospodárskej spolupráce a posilňuje prepojenie Slovenska so severom Poľska.
Súčasťou programu pri príležitosti spustenia liniek bola aj vernisáž výstavy „Smer Slovensko“, ktorá predstavila tvorbu nepočujúcich fotografov Adama a Mateja Kováčovcov na pôde letiska. Veľvyslankyňa sa tiež stretla so zástupcami slovenskej komunity, ktorí v regióne žijú a pracujú.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
