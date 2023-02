Nové letisko ohrozuje lagúny, tvrdia ochrancovia životného prostredia

Tirana 18. februára (TASR) - Nové medzinárodné letisko, ktoré vzniká v blízkosti albánskeho pobrežného mesta Vlora, bude pre obyvateľov danej oblasti znamenať stovky pracovných miest.



Ochrancovia životného prostredia však varujú, že to spôsobí nenapraviteľné škody na krehkých ekosystémoch chránených lagún, kde žijú plameniaky, pelikány a milióny ďalších sťahovavých vtákov.



Nové medzinárodné letisko v hodnote 104 miliónov eur - tretie v krajine - sa v súčasnosti buduje blízko lagúny Narta, približne desať kilometrov severne od mesta Vlora.



Letisko, ktoré má začať fungovať v roku 2025, bude mať 3,2 kilometra dlhú vzletovú a pristávaciu dráhu. Očakáva sa, že ročne vybaví až dva milióny cestujúcich.



Aleksander Trajce z organizácie Ochrana a zachovanie prírodného prostredia v Albánsku (PPNEA) tvrdí, že letisko predstavuje vážnu hrozbu pre lagúnu Narta a lagúnu Karavasta, ktorá sa nachádza severnejšie.



Environmentalisti už začali súdny spor s cieľom zastaviť výstavbu letiska, píše webový denník The Independent.



Milióny sťahovavých vtákov využívajú tieto lagúny ako zastávku na takzvanej jadranskej migračnej ceste, ktorou putujú zo strednej a severnej Európy do Afriky.



"Vybudovanie takejto infraštruktúry uprostred tejto trasy by znamenalo neuveriteľné škody pre populácie vtákov, ktorými je tento región známy a z ktorých ťaží," uviedol Trajce.



Ochrancovia životného prostredia sa tiež obávajú, že vtáky by mohli ohroziť bezpečnosť letov.



Ministerstvo cestovného ruchu a životného prostredia tvrdí, že projekt konzultovalo s miestnymi obyvateľmi a odborníkmi. Nové letisko vytvorí najmenej 1500 pracovných miest.