Objavy v Pompejach svedčia o známkach života aj po výbuchu Vezuvu
Archeológovia odhadujú, že pri výbuchu zahynulo 15 až 20 percent obyvateľov Pompejí, väčšinou v dôsledku tepelného šoku, keďže mesto pokryl obrovský mrak plynov a popola.
Autor TASR
Rím 11. augusta (TASR) - Archeológovia objavili nové dôkazy, ktoré poukazujú na opätovné osídlenie Pompejí po výbuchu sopky Vezuv v roku 79 n. l., zanechajúc mesto v troskách. Uvádza riaditeľstvo tejto slávnej pamiatky a informuje o tom tlačová agentúra AFP.
Predpokladá sa, že napriek rozsiahlemu zničeniu Pompejí, starovekého rímskeho mesta, v ktorom pred výbuchom žilo vyše 20.000 ľudí, niektorí preživší, ktorí si nemohli dovoliť začať nový život inde, sa vrátili do zdevastovanej oblasti.
Archeológovia sa domnievajú, že sa k nim pridali ďalší ľudia, ktorí hľadali miesto na usadenie sa a dúfali, že v troskách nájdu cenné predmety, ktoré tam zanechali predchádzajúci obyvatelia.
„Podľa archeologických údajov to muselo byť neformálne osídlenie, kde ľudia žili v neistých podmienkach, bez infraštruktúry a služieb typických pre rímske mesto, než bola oblasť v piatom storočí úplne opustená,“ uviedli vedci vo vyhlásení.
Zatiaľ čo sa do horných poschodí starých domov vrátil život, bývalé prízemia boli prerobené na pivnice s pecami a mlynmi. „Vďaka novým vykopávkam je obraz jasnejší: Pompeje po roku 79 sa znovu vynárajú - no nie ako mesto, ale ako nestabilná a sivá aglomerácia, Akýsi tábor, favela medzi stále rozpoznateľnými ruinami,“ povedal riaditeľ lokality Gabriel Zuchtriegel.
Dôkazy o tom, že miesto bolo opätovne osídlené, objavili už v minulosti, ale v zhone za prístupom k farebným freskám a stále zachovaným domom v Pompejach „boli slabé stopy opätovného osídlenia miesta doslova odstránené a často zmietnuté bez akejkoľvek dokumentácie“, uviedol Zuchtriegel.
Archeológovia odhadujú, že pri výbuchu zahynulo 15 až 20 percent obyvateľov Pompejí, väčšinou v dôsledku tepelného šoku, keďže mesto pokryl obrovský mrak plynov a popola. Sopečný spad následne pochoval mesto a zachoval domy, verejné budovy, predmety a dokonca aj ľudí až do jeho objavenia na konci 16. storočia.
Pompeje, ktoré sú zapísané na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, sú po rímskom Koloseu druhou najnavštevovanejšou turistickou atrakciou v Taliansku, ktorú vlani navštívilo približne 4,2 milióna ľudí. Lokalita zaberá celkovú plochu 22 hektárov, z čoho tretina je stále pokrytá popolom.
