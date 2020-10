Nové parlamentné voľby v Kirgizsku budú 20. decembra

Biškek 21. októbra (TASR) - Ústredná volebná komisia v Kirgizsku stanovila v stredu termín nových parlamentných volieb na 20. decembra, pretože nedávne sporné hlasovanie vyvolalo protesty, ktoré viedli až k odstúpeniu prezidenta Sooronbaja Žeenbekova. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Parlamentné voľby zo 4. októbra vyhrali drvivou väčšinou provládne strany, ale tento výsledok opozícia odmietla uznať ako zmanipulovaný. Nespokojní protestujúci ľudia následne obsadili vládne úrady a volebná komisia bola nútená zrušiť celé hlasovanie. Demonštranti tiež oslobodili z väzenia viacerých opozičných lídrov vrátane Sadyra Žaparova, ktorý bol rýchlo vymenovaný za nového premiéra.



Žaparovovi priaznivci pohrozili, že vtrhnú do vládnych budov, a to už prinútilo prezidenta stredoázijskej krajiny Žeenbekova 15. októbra odstúpiť. Nahradil ho práve Žaparov, keď stal sa úradujúcou hlavou štátu.



Ústredná volebná komisia v stredu rozhodla, že nové parlamentné voľby sa budú konať 20. decembra. Prezidentské voľby sa podľa očakávania uskutočnia v januári 2021.



Je to už tretíkrát za 15 rokov, keď musel líder stredoázijskej krajiny hraničiacej s Čínou rezignovať pod nátlakom ľudového povstania. Tak ako pri povstaniach v rokoch 2005 a 2010, ktoré zosadili prezidentov, aj najnovšie nepokoje boli hnané súperením medzi jednotlivými klanmi, ktoré v kirgizskej politike dominuje.



Kirgizsko je jednou z najchudobnejších krajín, ktoré sa vynorili na mape sveta po rozpade Sovietskeho zväzu, a je členom hospodárskych a bezpečnostných spojenectiev, kde dominuje Rusko. Na území Kirgizska sa nachádza ruská letecká základňa a krajina je závislá od hospodárskej pomoci Moskvy. V minulosti tam mali leteckú základňu Spojené štáty, ktoré ju využívali vo vojne v Afganistane.